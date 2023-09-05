تأكيدا لـ في الجول.. التعاون يعلن تعاقده مع موسى بارو بتكذيب الأنباء السابقة
الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023 - 00:31
كتب : FilGoal
أعلن التعاون السعودي عن تعاقده مع الجامبي موسى بارو مهاجم بولونيا الإيطالي.
موسى بارو
النادي : التعاون
واستعرض الفيديو كل أخبار الانتقالات التي تناولت اللاعب قبل حسم انتقاله إلى التعاون على النحو التالي:
بشكتاش يضغط من أجل موسى بارو
بشكتاش يتفق
بشكتاش يوقع
موسى بارو إلى أين؟
تورينو يقترب
تورينو يقترب من موسى بارو
وصولا إلى الظهور الأخير: موسى بارو؟ "ما عليك منهم".. موسى في بريدة
ما عـلـيـك مـنـهـم 😉💛#WELCOME_MUSA_BARROW pic.twitter.com/5fbyp0ZIf5— نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) September 4, 2023
ومدينة بريدة هي مقر الإمارة في منطقة القصيم السعودية، وهي موطن نادي التعاون.
وكان FilGoal.com قد كشف يوم السبت عن توصل التعاون لاتفاق من أجل ضم بارو.
وبدأ اللاعب الجامبي مسيرته مع نادي هوكس المحلي، ثم انتقل إلى شباب أتالانتا في 2017.
وتم تصعيد اللاعب للفريق الأول في عام 2018، قبل إعارته الأولى إلى بولونيا في يناير 2020 لمدة عام ونصف.
بنهاية الإعارة انتقل اللاعب نهائيا إلى بولونيا مقابل قرابة 14.5 مليون يورو.
ويعد بارو ثالث الأجانب المنضمين إلى التعاون في الصيف الجاري، بعد البرازيلي فلافيو لاعب وسط طرابزون سبور التركي القادم على سبيل الإعارة، والمدافع البرازيلي أندري جيروتو القادم من نانت مقابل 4 مليون يورو.