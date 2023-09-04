عبد الهادي: قد ندعم الفريق في يناير.. وموعد محتمل لصرف مستحقات اللاعبين

شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك على صعوبة دعم فريقه بلاعبين جدد حتى في حالة فتح باب القيد حاليا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبد الهادي عبر قناة صدى البلد: "الجميع يتحدثون عن بداية معسكر إعدادنا بشكل متأخر ولكن ذلك كان بسبب مشاركتنا في البطولة العربية التي سرنا فيها بشكل نهائي حتى الثلاث دقائق الأخيرة في مباراة النصر وبعد عودتنا أراد أوسريو إعطاء فترة راحة جيدة للاعبين".

وتابع "أوسوريو طلب التعاقد مع 3 أو 4 صفقات قبل البطولة العربية وهذا لم يحدث فقط عاد اللاعبين من الإعارات ولم يشارك أي منهم لأسباب مختلفة وشاركنا في البطولة بنفس اللاعبين الذين أنهينا بهم الموسم".

واستمر "وقف القيد شيء لا نستطيع تغييره وأوسوريو الأهم بالنسبة له هو راحة اللاعبين الذهنية ونحاول حاليا إبعاد الفريق عن أمور الانتخابات ودعم الفريق بلاعبين جدد قد يتم في يناير المقبل لأننا لن نجد اللاعب الجيد الجيد الذي نبحث عنه إذا تم فتح باب القيد حاليا".

وكشف "بنسبة كبيرة سيحصل اللاعبين على أكثر من 50% من مستحقاتهم قبل السفر إلى تنزانيا".

وأضاف "أوسوريو يتحدث معنا دائما ويحصل على آرائنا وفي البداية كان يشعر بالضغوطات بسبب الأقاويل التي قالت إنه سيرحل لأن طريقة لعبه غير مناسبة ولكن بعد شهرين أثت أن الفريق بدأ في التغير تحت قيادته والآن اللاعبين لديهم الإمكانية لتغيير طريقة اللعب أكثر من مرة داخل المباراة الواحدة ولذلك هم مستمتعين بالتواجد معه".

وأتم "أوسوريو أخبرني إنه لم يواجه كم الضغوطات والمشاكل التي قابلها في الزمالك طوال حياته ولكنه مستمر لأنه يريد تقديم شيء جيد للفريق وفي مصر".

ودخل الزمالك في معسكر مغلب بداية من اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار يوم 16 سبتمبر في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.