عبد الهادي: قد ندعم الفريق في يناير.. وموعد محتمل لصرف مستحقات اللاعبين

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 23:55

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي - مدحت عبد الهادي

شدد مدحت عبد الهادي المدرب العام للزمالك على صعوبة دعم فريقه بلاعبين جدد حتى في حالة فتح باب القيد حاليا خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبد الهادي عبر قناة صدى البلد: "الجميع يتحدثون عن بداية معسكر إعدادنا بشكل متأخر ولكن ذلك كان بسبب مشاركتنا في البطولة العربية التي سرنا فيها بشكل نهائي حتى الثلاث دقائق الأخيرة في مباراة النصر وبعد عودتنا أراد أوسريو إعطاء فترة راحة جيدة للاعبين".

وتابع "أوسوريو طلب التعاقد مع 3 أو 4 صفقات قبل البطولة العربية وهذا لم يحدث فقط عاد اللاعبين من الإعارات ولم يشارك أي منهم لأسباب مختلفة وشاركنا في البطولة بنفس اللاعبين الذين أنهينا بهم الموسم".

أخبار متعلقة:
الشباب يضم كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم كما انفرد في الجول.. مصيلحي يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك خبر في الجول - المقاولون يتمم اتفاقه مع عمار حمدي لضمه في الموسم الجديد كما كشف في الجول.. غزل المحلة يعلن بيع مصطفى العش لنادي زد

واستمر "وقف القيد شيء لا نستطيع تغييره وأوسوريو الأهم بالنسبة له هو راحة اللاعبين الذهنية ونحاول حاليا إبعاد الفريق عن أمور الانتخابات ودعم الفريق بلاعبين جدد قد يتم في يناير المقبل لأننا لن نجد اللاعب الجيد الجيد الذي نبحث عنه إذا تم فتح باب القيد حاليا".

وكشف "بنسبة كبيرة سيحصل اللاعبين على أكثر من 50% من مستحقاتهم قبل السفر إلى تنزانيا".

وأضاف "أوسوريو يتحدث معنا دائما ويحصل على آرائنا وفي البداية كان يشعر بالضغوطات بسبب الأقاويل التي قالت إنه سيرحل لأن طريقة لعبه غير مناسبة ولكن بعد شهرين أثت أن الفريق بدأ في التغير تحت قيادته والآن اللاعبين لديهم الإمكانية لتغيير طريقة اللعب أكثر من مرة داخل المباراة الواحدة ولذلك هم مستمتعين بالتواجد معه".

وأتم "أوسوريو أخبرني إنه لم يواجه كم الضغوطات والمشاكل التي قابلها في الزمالك طوال حياته ولكنه مستمر لأنه يريد تقديم شيء جيد للفريق وفي مصر".

ودخل الزمالك في معسكر مغلب بداية من اليوم الإثنين استعدادا للموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار يوم 16 سبتمبر في ذهاب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك مدحت عبد العادي
نرشح لكم
استعدادا لمواجهتي روسيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي دياب: نعمل على عودة السعة الكاملة للملاعب.. وسنضغط جدول الدوري أكثر في الموسم المقبل عامر حسين يكشف موعد قرعة الدوري وحقيقة تمييز الأهلي بالمؤجلات.. وميزة الكونفدرالية كما انفرد في الجول.. مصيلحي يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك خبر في الجول - المقاولون يتمم اتفاقه مع عمار حمدي لضمه في الموسم الجديد كما كشف في الجول.. غزل المحلة يعلن بيع مصطفى العش لنادي زد مصطفى شوبير: نهائي إفريقيا أهم لحظات مسيرتي.. وهذا سبب تصريحي بأن الأهلي هو العقدة مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قمنا ببيع مصطفى العش لنادي زد
أخر الأخبار
استعدادا لمواجهتي روسيا.. انطلاق معسكر منتخب مصر الأولمبي 7 دقيقة | الدوري المصري
دياب: نعمل على عودة السعة الكاملة للملاعب.. وسنضغط جدول الدوري أكثر في الموسم المقبل 10 دقيقة | الدوري المصري
نهاية الرحلة الإنجليزية.. دافينسون سانشيز إلى جالاتا سراي 18 دقيقة | ميركاتو
تأكيدا لـ في الجول.. التعاون يعلن تعاقده مع موسى بارو بتكذيب الأنباء السابقة 23 دقيقة | السعودية
عامر حسين يكشف موعد قرعة الدوري وحقيقة تمييز الأهلي بالمؤجلات.. وميزة الكونفدرالية 28 دقيقة | الدوري المصري
عبد الهادي: قد ندعم الفريق في يناير.. وموعد محتمل لصرف مستحقات اللاعبين 59 دقيقة | الدوري المصري
الشباب يضم كاراسكو لمدة ثلاثة مواسم ساعة | السعودية
كما انفرد في الجول.. مصيلحي يعلن ضم محمود شبانة من الزمالك ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي