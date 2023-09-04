منتخب إنجلترا يعلن استبعاد أرنولد وجريليتش للإصابة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 22:23

كتب : FilGoal

أرنولد - مدافع منتخب إنجلترا

إنجلترا أرنولد جاك جريليتش
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