مصطفى شوبير: نهائي إفريقيا أهم لحظات مسيرتي.. وهذا سبب تصريحي بأن الأهلي هو العقدة

تحدث مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي عن رغبته ورغبة الفريق في حصد المزيد من البطولات خلال الموسم الجديد، كما تناول علاقته مع المدرب مارسيل كولر واللحظة الأهم في مسيرته حتى الآن.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي الأهلي

وقال شوبير في حواره مع موقع الأهلي الرسمي: "المنافسة على حراسة مرمى الأهلي في غاية الصعوبة، خصوصًا في وجود الحارس الكبير محمد الشناوي الحارس رقم 1 داخل النادي ومنتخب مصر، وأتمنى بالطبع الحصول على فرصة اللعب على مدار الموسم الجديد".

وأضاف "علاقتي مع محمد الشناوي رائعة ودائمًا يتحدث معي ويقوم بشرح نقاط كثيرة لي في النواحي الفنية، وأنا فخور بتواجدي معه وأتحدث معه باستمرار، وأقوم باستشارته في بعض الأمور، أما المنافسة بيننا فهي شريفة ولمصلحة الأهلي بكل تأكيد".

وواصل "علي لطفي حارس جيد وشخصية محترمة وأوجه له التحية على ما قدمه للفريق في السنوات الماضية، وبعد رحيله لدي فرصة أكبر في المشاركة بعد الشناوي، ولكن كل الأمور تسير بتوفيق الله فقد كنت الموسم الماضي الحارس الثالث، ولعبت نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي في لقاء الذهاب بالقاهرة".

وتابع شوبير "مشاركتي في لقاء الذهاب بنهائي إفريقيا أمام الوداد كانت لحظة فارقة في مسيرتي التي ستبدأ، حاولت الاستعداد بقوة قبلها ودراسة الفريق المغربي وتدربت بقوة وظهرت بشكل جيد، وحصلت على دعم كبير من جمهور الأهلي منذ نزولي لإجراء الإحماء، وكذلك خلال سير المباراة، وكان هدفي إسعادهم سواء الموجودين في استاد القاهرة أو أمام شاشات التليفزيوني، ودائمًا ما نشعر بالتحدي في الأهلي لأجل هذه الجماهير".

وأكمل "لقطة الميدالية مع محمد الشناوي كانت رائعة بالنسبة لي، كنت خارج القائمة تمامًا في لقاء العودة وتم إبلاغي بأنني لن أحصل على ميدالية من جانب اللجنة المنظمة لأن اسمي لم يكن مدرجًا في قائمة اللقاء، ولكن بعدها فوجئت بالشناوي قام بالمناداة علي بصوت عالٍ «تعال تعال»، وأهدى لي ميداليته الخاصة، وبالطبع أشكره على ما قام به تجاهي".

وأوضح "دائمًا أتقبل الانتقادات وهي أمور طبيعية، خصوصًا أن اسمى مرتبط بأحمد شوبير والذي أتشرف أنه والدي. دائمًا أكون موجودا تحت المنظار لأن الجميع يريد رؤيتي، ولكن لا أركز في تلك الانتقادات، وأحاول قدر الإمكان الابتعاد عن هذه الأمور وعدم الانشغال بها والتركيز فقط في الملعب وإظهار أفضل مستوى لي".

وواصل "تصريحي بأن الأهلي عقدة الأندية كان ردا على بعض وسائل الإعلام المغربية التي تحدثت عن فرحة لاعبي الأهلي بالتتويج باللقب الـ ١١ ومحاولة الحديث عن وجود عقدة من الوداد المغربي للأهلي وأكدت أن الأهلي هو عُقدة الجميع داخل إفريقيا الذي توج باللقب 11 مرة".

وتابع "الجمهور دائمًا كان يطالب بالتعاقد مع حارس مرمى وكذلك طالبوا بضم مهاجم ومدافع، فهي وجهات نظر طبيعية بالنسبة لهم، يريدون رؤية الأفضل دائمًا في الأهلي، هذا أمر طبيعي إلى أن أثبت العكس، ونشارك أنا وزملائي في المباريات ونثبت أننا قادرون على التواجد داخل الفريق، ودائمًا الجمهور يبحث عن اللاعب الجاهز، لكن بعد مشاركتي وظهوري في بعض المباريات أصبح هناك ثقة كبيرة في إمكانياتي، ونفس الأمر بالنسبة، لحمزة علاء حيث ظهر بشكل رائع مع المنتخب الأوليمبي مؤخرًا، وهناك مصطفى مخلوف عندما يشارك سيظهر قدرات رائعة في حراسة المرمى".

وحول المنافسة على الألقاب في الموسم الجديد، قال مصطفى شوبير: "بالتأكيد المنافسة ستكون صعبة للغاية، خصوصًا بعدما تُوج الأهلي بخمسة ألقاب في الموسم الماضي، وهدفنا حصد أكثر من هذا الرقم في الموسم الجديد، وسيكون لدينا تحديات صعبة في البطولات المقبلة، لأننا سنواجه أندية قوية، لكن المنافسة شريفة ولمصلحة الجميع، ولكننا سنجتهد ونأخذ بالأسباب من أجل مواصلة مسيرة التتويج بالبطولات".

وأشاد مصطفى شوبير، بمعسكر فريق الأهلي المقام حاليًا في النمسا قائلا: "معسكر رائع للغاية والأجواء جيدة، وكنا في حاجة له، خصوصا أننا منذ عام 2019م لم نخض معسكر إعداد بسبب تلاحم المواسم، وحصلنا على راحة بعد نهاية الموسم لمدة 20 يوم، وحصلنا على برامج قمنا بتنفيذها، وحاليا نتدرب على رفع الحمل البدني من أجل الوصول لجاهزية جيدة".

واستطرد "التحضيرات لمباراة الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي ستكون طبيعية، مثلما استعدينا في الموسم الماضي لمواجهة اتحاد المنستيري في دوري الأبطال، وهدفنا حصد كل البطولات التي نشارك فيها، أما بطولة الدوري الإفريقي السوبرليج التي تنطلق لأول مرة، هي بطولة مهمة وسنستعد لمنافسنا فيها بقوة".

وأردف "طموحنا في كأس العالم للأندية تحقيق إنجاز جديد للكرة المصرية، وأطمح في التتويج بها، والمشاركة في المونديال شرف كبير لأي لاعب، والأهلي دائما يحقق الإنجازات، لكن طموحنا بدأ يزيد".

وتابع "العمل مع ميشيل يانكون مدرب الحراس رائع، وهو يتحدث معنا بشكل دائم لتطوير مستوى جميع الحراس سواء الشناوي أو الحراس الشباب، وحدث تفاهم كبير بيننا لأنه موجود معنا للموسم الرابع، لدرجة أنه بدأ يتحدث اللغة العربية، كما أنه يحب عمله جدًا وينزل إلى الملعب لتجهيز كافة الأمور الخاصة بتدريب الحراس قبل انطلاق المران بنصف ساعة".

وأضاف "علاقتي مع مارسيل كولر مميزة جدًا، فهو يتعامل مع اللاعبين كلهم بشكل رائع وقريب من الجميع، وقبل المباراة النهائية تحدث معي وأبدى ثقته الكبيرة في قدراتي، وتحدث معي أيضا قبلها والمدرسة السويسرية منظمة وهو يهتم بكل التفاصيل".

واختتم مصطفى شوبير حديثه قائلا: "أشكر جماهير النادي الأهلي على دعمهم لي، ودائمًا ننتظرهم في جميع المباريات، وهم يساندون جميع اللاعبين، ونسعد دائمًا بوجودهم في المدرجات، ونأمل تواجدهم بالسعة الكاملة، لأنهم يستحقون التواجد بكثافة في الملاعب المصرية".