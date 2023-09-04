بوفون: لن أحاول تقليد الراحل.. ونريد جعل إيطاليا فخورة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 21:35

كتب : FilGoal

جيانوليجي بوفون

تحدث جيانلويجي بوفون المدرب المساعد الجديد لمنتخب إيطاليا في مؤتمر صحفي، عن ذكرى الراحل جيانلوكا فيالي وتطلعاته في دوره الجديد.

وعاد بوفون لمنتخب إيطاليا عبر الجهاز الفني في منصب المدرب المساعد، مستمرا رفقة المدرب الجديد لوتشيانو سباليتي.

ويتواجد بوفون في الجهاز الفني في منصب جيانلوكا فيالي الذي توفي بعد معاناته مع المرض.

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وقال بوفون: "أنا سعيد للغاية وأشكر رئيس الاتحاد الإيطالي والمدرب على الثقة التي أظهروها بي. لم يكن أحدا مدينا لي بذلك".

وأضاف "إنهم يعتقدون أن النموذج الذي أمثله يمكنه أن يقوي الروح الجماعية وإنكار الذات والتحسن المستمر، ونحن الآن في طريق جديد وهذا يجعلني فخورا وفي الوقت ذاته يحفزني".

وأوضح "ذكرياتي مع جيانلوكا فيالي كانت رائعة داخل وخارج الملعب. التفكير أو الافتراض بأني سأكون على مستواه سيكون خاطئا، فكلنا نملك ماضينا ورحلتنا.

وتابع "محاولة محاكاة فيالي ستكون خاطئة، سأحاول أن أكون نفسي ولهذا يحبني الناس. هذه ستكون مهمتى وكما ذكرت سابقا، سأجعل نفسي تحت تصرف المدرب لمساعدته والتنبيه إذا لحظت ما لم يلحظه غيري".

واختتم "كما قال المدرب بالأمس هدفنا هو الفوز وإمتاع من يشاهدون. نريد جعل جماهيرنا فخورة".

صاحب الـ 46 عاما كان مرتبطا بعقد مع بارما حتى نهاية الموسم المقبل ولكنه قرر فسخ العقد والاعتزال.

مسيرة بوفون مع كرة القدم بدأت مع بارما عام 1994 واستمر مع الفريق لمدة 7 سنوات.

كان بوفون أحد أفراد الجيل الذهبي لبارما والذي توج بكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي أو الدوري الأوربي بمسماه القديم.

في 2001 انتقل بوفون ليوفنتوس وهي فترته الأطول والتي استمرت حتى 2018.

وتوج بوفون برفقة يوفنتوس بالدوري الإيطالي 10 مرات وكأس إيطاليا 5 مرات وكأس السوبر الإيطالي 6 مرات.

وكان بوفون أحد رموز الانتماء في كرة القدم عندما استمر مع يوفنتوس بعد هبوط الفريق للدرجة الثانية بسبب قضايا الفساد في فترة كان بها الحارس الأفضل في العالم وأسهم في صعوده بعد موسم واحد فقط للدرجة الأولى.

اللقب الوحيد الذي استعصى على بوفون مع يوفنتوس كان دوري أبطال أوروبا والذي خسر المباراة النهائية فيه 3 مرات.

بعد الرحيل عن يوفنتوس انتقل بوفون لباريس سان جيرمان لمدة موسم واحد فقط توج خلاله بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا قبل أن يعود للسيدة العجوز من جديد.

وفي 2021 عاد بوفون لبارما وهو الفريق الذي شهد بدايته وكان صاحب الفضل في خروجه للعالمية من البداية ليظل معه موسمين في دوري الدرجة الثانية قبل أن يقرر الاعتزال.

ومع المنتخب الإيطالي كان بوفون أحد الركائز الأساسية للتتويج بكأس العالم 2006 والوصول لنهائي يورو 2012 الذي خسره ضد إسبانيا.

على مستوى الجوائز الفردية حقق بوفون جائزة أفضل حارس في العالم 5 مرات في أعوام 2003، 2004 2006، 2007، 2017.

خلال مسيرته مع الأندية حافظ بوفون على نظاففة شباكه في 429 مباراة من 825 لعبهم.

منتخب إيطاليا جيانلويجي بوفون
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