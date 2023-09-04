سكاي: لم يستسلم بعد.. اتحاد جدة ينوي تقديم عرض أخير لضم صلاح

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

محمد صلاح

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن نية اتحاد جدة لتقديم عرض أخير لضم محمد صلاح نجم ليفربول.

يأتي ذلك رغم تمسك ليفربول بالحفاظ على خدمات نجمه، علاوة على إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا بالفعل.

ولكن على الجانب الآخر، يستمر سوق الانتقالات السعودي حتى الخميس 7 سبتمبر، وهذا ما يجعل اتحاد جدة يواصل سعيه لإتمام الصفقة.

وساهم صلاح بهدف في كل مباراة خلال المباريات الأربعة التي خاضها ليفربول في الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم وصافة الترتيب مع توتنام.

وعقب تعادل ليفربول مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، نجح ليفربول في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا.

وواصل صلاح مساهمته في أهداف ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وافتتح صلاح الموسم بصناعة هدف ليفربول أمام تشيلسي، قبل أن يسجل ضد بورنموث في الجولة الثانية.

بينما في الجولة الثالثة نجح صلاح في صناعة هدف فوز ليفربول ضد نيوكاسل، قبل أن يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم أمام أستون فيلا.

وحقق صلاح رقما مميزا بالمساهمة في هدف واحد على الأقل بآخر عشر مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

إذ نجح صلاح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 7 آخرين في آخر 10 مباريات خاضهم اللاعب.

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول اتحاد جدة الدوري السعودي
نرشح لكم
"التاريخ جانا" ضمك يعلن التعاقد مع طارق حامد مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قمنا ببيع مصطفى العش لنادي زد "من أجل والده وجده وبويرتا" راموس يعود إلى إشبيلية بعد 18 عاما ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان راموس يصل إشبيلية تمهيدا لعودته للفريق الأندلسي طارق العشري لـ في الجول: مابولولو مستمر مع الاتحاد ولن يرحل كاراسكو يصل السعودية تمهيدا للانضمام إلى الشباب
أخر الأخبار
"التاريخ جانا" ضمك يعلن التعاقد مع طارق حامد 4 دقيقة | السعودية
إيقاف المريخ السوداني عن القيد بسبب ثلاثي الهلال 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
بوفون: لن أحاول تقليد الراحل.. ونريد جعل إيطاليا فخورة 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
سكاي: لم يستسلم بعد.. اتحاد جدة ينوي تقديم عرض أخير لضم صلاح 38 دقيقة | ميركاتو
حمزة علاء: أشكر جماهير الأهلي.. وأريد المشاركة في الأولمبياد ساعة | الكرة المصرية
اتحاد السلة يكشف لـ في الجول موقف أحمد "خانكا" بعد قيده مع الزمالك وسموحة ساعة | كرة سلة
مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قمنا ببيع مصطفى العش لنادي زد ساعة | ميركاتو
خبر في الجول - محمود جابر مدير قطاع الناشئين الجديد في الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي