سكاي: لم يستسلم بعد.. اتحاد جدة ينوي تقديم عرض أخير لضم صلاح

كشفت شبكة سكاي سبورتس عن نية اتحاد جدة لتقديم عرض أخير لضم محمد صلاح نجم ليفربول.

يأتي ذلك رغم تمسك ليفربول بالحفاظ على خدمات نجمه، علاوة على إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا بالفعل.

ولكن على الجانب الآخر، يستمر سوق الانتقالات السعودي حتى الخميس 7 سبتمبر، وهذا ما يجعل اتحاد جدة يواصل سعيه لإتمام الصفقة.

وساهم صلاح بهدف في كل مباراة خلال المباريات الأربعة التي خاضها ليفربول في الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم وصافة الترتيب مع توتنام.

وعقب تعادل ليفربول مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، نجح ليفربول في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا.

وواصل صلاح مساهمته في أهداف ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وافتتح صلاح الموسم بصناعة هدف ليفربول أمام تشيلسي، قبل أن يسجل ضد بورنموث في الجولة الثانية.

بينما في الجولة الثالثة نجح صلاح في صناعة هدف فوز ليفربول ضد نيوكاسل، قبل أن يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم أمام أستون فيلا.

وحقق صلاح رقما مميزا بالمساهمة في هدف واحد على الأقل بآخر عشر مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

إذ نجح صلاح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 7 آخرين في آخر 10 مباريات خاضهم اللاعب.