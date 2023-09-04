حمزة علاء: أشكر جماهير الأهلي.. وأريد المشاركة في الأولمبياد

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 20:46

كتب : FilGoal

مران الأهلي - حمزة علاء

شدد حمزة علاء حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأولمبي على دعمه لقرار الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي باستدعاء ثلاثة لاعبين تحت السن خلال أولمبياد باريس 2024.

حمزة علاء

النادي : الأهلي

وتأهل منتخب مصر إلى أولمبياد باريس 2024 بعد الحصول على المركز الثاني في بطولة إفريقيا تحت 23 سنة التي أقيمت في المغرب.

وقال علاء عبر موقع الأهلي الرسمي: "المنافسة في حراسة مرمى الأهلي صعبة في ظل تواجد حراس كبار مثل الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف ولكن المنافسة دائما لصالح الفريق من أجل من يلعب لأن الجميع يريد إثبات جدارته".

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وتابع "شاركت مع المنتخب الأولمبي رغم عدم ظهوري مع الأهلي وظهوري بشكل جيد كان توفيق من الله ودعاء والدتي بصفة مستمرة".

واستمر "حصلت على دعم كبير من جميع اللاعبين في الأهلي والمنتخب الأولمبي حتى بعد الهدف الذي سجله منتخب المغرب من خطأ وارد في كرة القدم".

وأضاف "أتمنى المشاركة في الأولمبياد أما قرار الاستعانة بثلاثة لاعبين فوق السن يرجع إلى الجهاز الفني وعلينا كلاعبين أن ندعمه لأنه سيكون لمصلحة المنتخب".

وأتم "أشكر جماهير النادي الأهلي على وقوفهم بجواري ومساندتهم المستمرة لي ولمست ذلك خلال بطولة أمم إفريقيا وتلقيت رسائل رائعة عبر حساباتي على فيسبوك وإنستاجرام ونتمنى أن نواصل إسعادهم بشكل أكبر خلال الفترة القادمة".

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