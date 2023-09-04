مصدر من غزل المحلة لـ في الجول: قمنا ببيع مصطفى العش لنادي زد

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 20:18

كتب : عمرو نبيل

غزل المحلة - مصطفى العش

أتم نادي زد تعاقده مع مصطفى العش لاعب غزل المحلة لتدعيم صفوف الفريق بالموسم المقبل.

وقال مصدر من غزل المحلة لـ FilGoal.com: "تم بيع مصطفى العش لنادي زد لمدة أربعة مواسم وسلمناهم الاستغناء الخاص باللاعب".

كما كشف مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com أن الصفقة قد كلفت زد 19 مليون جنيه شاملة ضريبة القيمة المضافة.

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وكان FilGoal.com قد علم أن زد قد أرسل عرضا لغزل المحلة للتعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية.

النادي المصري أجرى مفاوضات مع غزل المحلة منذ بداية الصيف لضم ثنائي الفريق مصطفى العش، وأحمد النادري.

بل ووصل المصري في وقت سابق إلى اتفاق مبدئي مع غزل المحلة بالفعل لضم الثنائي، قبل أن يتأخر النادي الساحلي في حسم الصفقة حتى الآن.

مصطفى العش الظهير الأيسر البالغ من العمر 23 عاما لعب الموسم الماضي 33 مباراة سجل خلالها هدف.

وهبط غزل المحلة إلى دوري المحترفين بعد نهاية الموسم الماضي رفقة أسوان وحرس الحدود، فيما سيلعب نادي زد في الدوري الممتاز لأول مرة بهذا المسمى بعد مشاركته سابقا بإسم نادي مصر.

مصطفى العش غزل المحلة نادي زد
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