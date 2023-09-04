خبر في الجول - محمود جابر مدير قطاع الناشئين الجديد في الإسماعيلي

لا تزال التعديلات الإدارية والرياضية جارية في نادي الإسماعيلي عقب انتخاب مجلس الإدارة الجديد برئاسة نصر أبو الحسن.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي قد قرر تعيين محمود جابر مديرا لقطاع الناشئين.

كما يتولى أشرف خضر منصب المدير الفني للقطاع، الذي يختص بالعمل على الفرق.

ومحمود جابر هو المدير الفني السابق لمنتخب مصر للناشئين تحت 20 عاما، كما سبق له تدريب الإسماعيلي.

وأعلن نادي الإسماعيلي في بيان رسمي أن مجلس الإدارة قرر تولى قيادة علي أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة.

كما أعلن الإسماعيلي تعيين عماد سليمان نائبا لرئيس القطاع لشئون الفريق الأول.

ويأتي ذلك دون مقابل مادي وفقا لما أعلنه الإسماعيلي.

ويحق للثنائي أبو جريشة وعماد سليمان الحق في إضافة من يرونه مناسبا في قطاع الكرة.

وأنهى الإسماعيلي مسابقة الدوري في الموسم المنقضي بالمركز الحادي عشر برصيد 40 نقطة.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم المقبل المقرر له في النصف الثاني من سبتمبر الجاري.

ويتولى إيهاب جلال قيادة الإسماعيلي كمدير فني خلفا لحمزة الجمل.