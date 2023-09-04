تطورات جديدة.. صديقة أنتوني السابقة تكشف تعرضها للضرب بالصور

واصلت جابرييلا كافاليين صديقة البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد السابقة، استعراض تفاصيل جديدة بشأن اتهامها للاعب بالاعتداء عليها.

أنتوني ماثيوس النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وتتواصل التحقيقات بشأن اتهام جابرييلا، لأنتوني ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

وكشفت جابرييلا في تصريحات نقلتها شبكة UOL البرازيلية: "حاول أنتوني ضربي على وجهي بزجاج وأغلق باب المنزل ولم يسمح لي بالخروج".

وتابعت "لقد كسر يدي وأخذوا مني جواز سفري، حتى أن والدته وزوجها حاصروه داخل ملعب كرة قدم إذ أنه يملك ملعب لكرة القدم داخل منزله ومحاطا بسياج".

واختتمت تصريحاتها "وقتها حاول أنتوني الخروج من الملعب بأي شكل وألقى كرة قدم في وجهي ورمى الهاتف تجاهي وتوعدني بالقتل وأنه سيقتل نفسه".

ونشرت جابرييل صورتين لها تزعم فيها إصابتها خلال اعتداء أنتوني عليها.

وكان أنتوني في وقت سابق قد خرج عن صمته ببيان ينفي فيه اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة قائلا:

للأصدقاء والمشجعين والتابعين من أجلكم، بعد الإدلاء بإفادتي في مركز الشرطة حيث تجرى التحقيقات في القضية المتعلقة باسمى أود التحدث علنا لأول مرة منذ اتهامي زورا بالاعتداء.

لقد بقيت صامتا حتى هذه اللحظة حتى لا يتدخل أي شيء في عملية التحقيق، لكن خلال تلك الفترة عانيت مع عائلتي في صمت.

على الرغم من أنني ولدت ونشأت في مجتمع فقير للغاية إلا أنني لم أواجه موقفا مشابها لهذا الوضع إذ أدى اتهام كاذب بالاعتداء إلى حكم علني سابق وغير عادل من قبل البعض.

بعد إغلاق التحقيقات سيتم إثبات براءتي مع تأكدي من أن العدالة سوف تنتصر وأن الضرر الذي أصاب صورتي في بداية الأمر سيكون من الماضي.

شكرا لكم على رسائل الدعم التي لا حصر لها التي تلقيتها في تلك الفترة الصعبة.