تطورات جديدة.. صديقة أنتوني السابقة تكشف تعرضها للضرب بالصور

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

أنتوني

واصلت جابرييلا كافاليين صديقة البرازيلي أنتوني لاعب مانشستر يونايتد السابقة، استعراض تفاصيل جديدة بشأن اتهامها للاعب بالاعتداء عليها.

أنتوني ماثيوس

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وتتواصل التحقيقات بشأن اتهام جابرييلا، لأنتوني ولم يصدر قرار رسمي حتى الآن.

وكشفت جابرييلا في تصريحات نقلتها شبكة UOL البرازيلية: "حاول أنتوني ضربي على وجهي بزجاج وأغلق باب المنزل ولم يسمح لي بالخروج".

أخبار متعلقة:
مؤتمر تين هاج: أنتوني قد لا يشارك في النهائي.. والمباراة لن تحدد موسمنا بيان من لجنة الحكام الإنجليزية بعد الاعتداء على أنتوني تايلور بسبب نهائي الدوري الأوروبي تين هاج: إصابة أنتوني تبدو خطيرة.. ونحتاج للاعبين أفضل المصري يعلن فسخ تعاقد أنتوني أُكبوتو

وتابعت "لقد كسر يدي وأخذوا مني جواز سفري، حتى أن والدته وزوجها حاصروه داخل ملعب كرة قدم إذ أنه يملك ملعب لكرة القدم داخل منزله ومحاطا بسياج".

واختتمت تصريحاتها "وقتها حاول أنتوني الخروج من الملعب بأي شكل وألقى كرة قدم في وجهي ورمى الهاتف تجاهي وتوعدني بالقتل وأنه سيقتل نفسه".

ونشرت جابرييل صورتين لها تزعم فيها إصابتها خلال اعتداء أنتوني عليها.

وكان أنتوني في وقت سابق قد خرج عن صمته ببيان ينفي فيه اتهامه بالاعتداء على صديقته السابقة قائلا:

للأصدقاء والمشجعين والتابعين من أجلكم، بعد الإدلاء بإفادتي في مركز الشرطة حيث تجرى التحقيقات في القضية المتعلقة باسمى أود التحدث علنا لأول مرة منذ اتهامي زورا بالاعتداء.

لقد بقيت صامتا حتى هذه اللحظة حتى لا يتدخل أي شيء في عملية التحقيق، لكن خلال تلك الفترة عانيت مع عائلتي في صمت.

على الرغم من أنني ولدت ونشأت في مجتمع فقير للغاية إلا أنني لم أواجه موقفا مشابها لهذا الوضع إذ أدى اتهام كاذب بالاعتداء إلى حكم علني سابق وغير عادل من قبل البعض.

بعد إغلاق التحقيقات سيتم إثبات براءتي مع تأكدي من أن العدالة سوف تنتصر وأن الضرر الذي أصاب صورتي في بداية الأمر سيكون من الماضي.

شكرا لكم على رسائل الدعم التي لا حصر لها التي تلقيتها في تلك الفترة الصعبة.

مانشستر يونايتد أنتوني اعتداء أنتوني
نرشح لكم
ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت أليجري: لا يمكنك الحرب ضد الدبابات بسلاح عادي تفوق على مصطفى محمد وبن يدر.. مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون كييزا تعثر ونهض وسجل.. يوفنتوس يعود بالنقاط الثلاث ضد إمبولي طرد وإثارة للنهاية.. برشلونة يهزم أوساسونا في ظهور الثنائي "جواو" الأول تورام أكمل مسيرة والده.. إنتر يسحق فيورنتينا برباعية سانشو يرد على تين هاج: لا تصدقوا ما تقرأوه.. أنا كبش فداء حوار نيمار – عن الجحيم مع ميسي في سان جيرمان.. والتشابه مع زيكو والدوري السعودي
أخر الأخبار
انتخابات الزمالك - ليس بينهم رئيس أو نائب.. غلق باب اليوم الأول بأربعة مرشحين 10 دقيقة | الكرة المصرية
تطورات جديدة.. صديقة أنتوني السابقة تكشف تعرضها للضرب بالصور 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من أجل والده وجده وبويرتا" راموس يعود إلى إشبيلية بعد 18 عاما 46 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة أوروجواي - داروين نونيز يقود هجوم بييلسا أمام تشيلسي والإكوادور ساعة | أمريكا
ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت ساعة | الكرة الأوروبية
معلول يغادر معسكر النمسا للالتحاق بمنتخب تونس ساعة | الدوري المصري
سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان ساعة | ميركاتو
رباعي الأهلي يصل إلى معسكر منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي