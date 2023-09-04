"من أجل والده وجده وبويرتا" راموس يعود إلى إشبيلية بعد 18 عاما

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 18:32

كتب : FilGoal

عودة سيرخيو راموس لإشبيلية

أعلن نادي إشبيلية تعاقده مع سيرجيو راموس في صفقة انتقال حر لمدة موسم واحد.

سيرخيو راموس

النادي : لاعب حر

إشبيلية

عودة راموس تأتي للفريق بعد رحيله منذ عام 2005 وبعد 9 سنوات من التدرج مع الفريق.

وأشار إشبيلية خلال مقطع فيديو للإعلان عن الصفقة إلى أن راموس سيرتدي رقم 5 خلال الموسم الجديد.

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راموس وخلال استقابله في المطار قال إن عودته إلى إشبيلية تأتي من أجل والده ووالدته وأنطونيو بويرتا زميله السابق الذي توفي.

ويعاني إشبيلية من بداية كارثية في الدوري الإسباني حيث خسر أول 3 مباريات له ويتذيل ترتيب المسابقة بدون رصيد، كما تأجلت مباراته ضد أتليتكو مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وكان راموس قد دخل في مفاوضات مع عدة أندية من تركيا والسعودية ولكنه فضل العودة إلى إشبييلة النادي الذي ترعرع فيه.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.

إشبيلية سيرخيو راموس
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