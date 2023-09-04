قائمة أوروجواي - داروين نونيز يقود هجوم بييلسا أمام تشيلسي والإكوادور

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 18:12

كتب : FilGoal

مارسيلو بييلسا

أعلن الأرجنتيني مارسيلو بييلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي عن قائمة فريقه لخوض منافسات التوقف الدولي في سبتمبر الجاري.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روشيه (إنترناسيونال البرازيلي) - فرانكو إسرائيل (سبورتينج لشبونة البرتغالي) - سانتياجو ميلي (جونيور الكولومبي)

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خط الدفاع: سانتياجو بوينو (ولفرهامبتون الإنجليزي) - برونو مينديز (كورينثيانز البرازيلي) - سيباستيان كاسيريس (كلوب أمريكا المكسيكي) - خوسيه لويس رودريجيز (فاسكو دا جاما البرازيلي) - ماتياس أوليفيرا (نابولي الإيطالي) - خواكين بيكيريز (بالميراس البرازيلي) - ماتياس فينيا (ساسولو الإيطالي) - لوكاس أولازا (كراسنودار الروسي)

خط الوسط: ناثان نانديز (كالياري الإيطالي) - فيليبي كاربايو (جريميو البرازيلي) - إيميليانو مارتينيز (ميتيلاند الدنماركي) - مانويل أوجارتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) - ماكسيميليانو أراوخو (تولوكا المكسيكي) - فيديريكو فالفيردي (ريال مدريد الإسباني) - نيكولاس دي لا كروز (ريفر بليت الأرجنتيني)

الأجنحة والهجوم: أجوستين كانوبيو (أتلتيكو بارانينسي البرازيلي) - فاكوندو توريس (أورلاندو سيتي الأمريكي) - برايان رودريجيز (كلوب أمريكا المكسيكي) - فاكوندو بيليستري (مانشستر يونايتد) - كريستيان أوليفيرا (لوس أنجلس الأمريكي) - ماكسيميليانو جوميز (قادش) - داروين نونيز (ليفربول الإنجليزي)

ويلعب منتخب أوروجواي ضد تشيلسي والإكوادور في يومي 9 و13 سبتمبر الجاري ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2026.

وتولى الأرجنتيني بييلسا قيادة أورجواي في مايو الماضي، وخاض معه مباراتين وديتين حتى الآن.

وفاز السيليستي على كوبا (2-0) ونيكاراجوا (4-1) في يونيو الماضي.

أوروجواي بييلسا داروين نونيز
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