ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت

اقترب كاسبر شمايكل من الانتقال لناد جديد خلال الموسم الحالي.

كاسبر شمايكل النادي : لاعب حر أندرلخت

وفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن شمايكل قد اتفق مع أندرلخت في صفقة انتقال حر.

شمايكل كان قد فسخ تعاقده مع نيس خلال الفترة الأسبوع الماضي بالتراضي.

ويحق لشمايكل الانتقال لأي فريق على الرغم من غلق بابا الانتقالات وذلك لكونه لاعب حر.

وقضى شمايكل موسم واحد فقط مع نيس وذلك بعد رحيله عن ليستر.

وشارك شمايكل خلال الموسم الماضي مع نيس في 46 مباراة وخلالهم حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

وفقا لديلي ميل فإن شمايكل قد حظى باهتمام من تشيلسي ونوتينجهام فورست في الأسبوع الماضي ولكنه كان قد اتفق بالفعل مع أندرلخت.

شمايكل هو الحارس التاريخي لليستر سيتي والذي أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الوحيد في تاريخه.

ويحتل أندرلخت حاليا المركز الثاني في الدوري البلجيكي بعد مرور 6 جولات.