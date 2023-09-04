ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 18:06

كتب : FilGoal

الدنمارك - أستراليا - كاسبر شمايكل

اقترب كاسبر شمايكل من الانتقال لناد جديد خلال الموسم الحالي.

كاسبر شمايكل

النادي : لاعب حر

أندرلخت

وفقا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية فإن شمايكل قد اتفق مع أندرلخت في صفقة انتقال حر.

شمايكل كان قد فسخ تعاقده مع نيس خلال الفترة الأسبوع الماضي بالتراضي.

أخبار متعلقة:
معلول يغادر معسكر النمسا للالتحاق بمنتخب تونس سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان رباعي الأهلي يصل إلى معسكر منتخب مصر بدون مقابل.. الإسماعيلي يعلن تولي أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة

ويحق لشمايكل الانتقال لأي فريق على الرغم من غلق بابا الانتقالات وذلك لكونه لاعب حر.

وقضى شمايكل موسم واحد فقط مع نيس وذلك بعد رحيله عن ليستر.

وشارك شمايكل خلال الموسم الماضي مع نيس في 46 مباراة وخلالهم حافظ على نظافة شباكه في 13 مباراة.

وفقا لديلي ميل فإن شمايكل قد حظى باهتمام من تشيلسي ونوتينجهام فورست في الأسبوع الماضي ولكنه كان قد اتفق بالفعل مع أندرلخت.

شمايكل هو الحارس التاريخي لليستر سيتي والذي أسهم في تتويج الفريق بالدوري الإنجليزي الوحيد في تاريخه.

ويحتل أندرلخت حاليا المركز الثاني في الدوري البلجيكي بعد مرور 6 جولات.

كاسبر شمايكل أندرلخت
نرشح لكم
أليجري: لا يمكنك الحرب ضد الدبابات بسلاح عادي تفوق على مصطفى محمد وبن يدر.. مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون كييزا تعثر ونهض وسجل.. يوفنتوس يعود بالنقاط الثلاث ضد إمبولي طرد وإثارة للنهاية.. برشلونة يهزم أوساسونا في ظهور الثنائي "جواو" الأول تورام أكمل مسيرة والده.. إنتر يسحق فيورنتينا برباعية سانشو يرد على تين هاج: لا تصدقوا ما تقرأوه.. أنا كبش فداء حوار نيمار – عن الجحيم مع ميسي في سان جيرمان.. والتشابه مع زيكو والدوري السعودي انتهت في الدوري الإسباني - أوساسونا (1)-(2) برشلونة
أخر الأخبار
قائمة أوروجواي - داروين نونيز يقود هجوم بييلسا أمام تشيلسي والإكوادور 12 دقيقة | أمريكا
ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
معلول يغادر معسكر النمسا للالتحاق بمنتخب تونس 32 دقيقة | الدوري المصري
سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان 35 دقيقة | ميركاتو
رباعي الأهلي يصل إلى معسكر منتخب مصر 42 دقيقة | الكرة المصرية
بدون مقابل.. الإسماعيلي يعلن تولي أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة 54 دقيقة | الدوري المصري
راموس يصل إشبيلية تمهيدا لعودته للفريق الأندلسي ساعة | ميركاتو
طارق العشري لـ في الجول: مابولولو مستمر مع الاتحاد ولن يرحل ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي