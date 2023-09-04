معلول يغادر معسكر النمسا للالتحاق بمنتخب تونس

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 17:52

كتب : حسام نور الدين

علي معلول - معسكر الأهلي

غادر علي معلول ظهير أيسر فريق الأهلي معسكر الإعداد المقام حاليا في النمسا من أجل الانضمام إلى منتخب تونس.

وتلقى معلول استدعاء من منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الحالي من أجل الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى بعد غدا الأربعاء من أجل الاستعدادات لأمم إفريقيا.

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ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويلعب منتخب تونس وديا أمام مصر يوم 12 سبتمبر الجاري ضمن مباريات التوقف الدولي.

وتستضيف مدينة الطائف السعودية منافسات السوبر الإفريقي.

وسيشارك الأهلي في السوبر بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا في على حساب الوداد، بينما يشارك اتحاد العاصمة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز.

ولن تكون تلك المرة الأولى التي تقام فيها بطولة كأس السوبر الإفريقي خارج القارة السمراء، فسبق أن استضافت قطر 3 نهائيات شهدت 2 منها سابقا تتويج الأهلي والزمالك باللقب.

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