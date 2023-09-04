سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 17:49

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الجزيرة

كشف صحفيو موقع "فوت ميركاتو" عن تطورات مثيرة في مستقبل الجناح المغربي أشرف بنشرقي لاعب الزمالك السابق.

وقال الصحفي سانتي أونا بالتعاون مع الصحفي المغربي حنيف بركان، إن سانتوس البرازيلي يحاول الآن السطو على صفقة بنشرقي.

يأتي ذلك حيث توصل الجناح المغربي لاتفاق شفهي مع الريان القطري، ولكن سانتوس اقتحم الصفقة قبل التوقيع الرسمي.

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وأفاد الثنائي أن بنشرقي بالفعل في قطر لإجراء الكشف الطبي، وأن الساعات الجارية ستكون الفاصلة في مستقبل اللاعب.

وسبق لـ بنشرقي اللعب في مصر مع الزمالك لثلاثة مواسم، إذ حقق 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة الإماراتي.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الأبيض سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

وأعلن الجزيرة رحيل بنشرقي بنهاية عقده في ختام الموسم الماضي.

أشرف بنشرقي الدوري البرازيلي سانتوس الريان القطري
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