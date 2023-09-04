رباعي الأهلي يصل إلى معسكر منتخب مصر

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 17:42

كتب : أحمد الخولي

محمد الشناوي - مران منتخب مصر

وصل رباعي الأهلي الدولي إلى معسكر منتخب مصر استعدادا لفترة التوقف الدولي.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

محمد الشناوي

النادي : الأهلي

مصر

ويلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، ثم تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.

واستدعى روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أربعة لاعبين لمعسكر الفراعنة.

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وينضم كل من محمد الشناوي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني ومروان عطية.

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى يوم الأربعاء قبل العودة إلى مصر استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي.

وكان الأهلي قد أرسل خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة لاستثناء لاعبيه من التواجد في قائمة المنتخب بعد ضمان التأهل بالفعل إلى أمم إفريقيا بغض النظر عن نتيجة إثيوبيا.

وكان الأهلي يرغب في استمرار لاعبيه في معسكر النمسا من أجل الاستعداد لخوض مباراة السوبر الإفريقي.

وجاءت قائمة منتخب مصر النهائية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – محمد صبحي – محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني – عمر كمال – أحمد رمضان – علي جبر – محمد عبد المنعم – محمود مرعي – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد – مروان عطية – سام مرسي – حمدي فتحي – محمود حمادة – محمد رضا "بوبو" – أحمد سيد "زيزو".

الهجوم: محمد صلاح – مصطفى فتحي – عمر مرموش – إبراهيم عادل – مصطفى محمد – محمد شريف – أسامة فيصل.

ويغيب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر في مباراة إثيوبيا بعد إعلان الاتحاد المصري ذلك بناء على قرار فيتوريا.

منتخب مصر الأهلي محمد الشناوي مروان عطية محمد هاني محمد عبد المنعم
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