راموس يصل إشبيلية تمهيدا لعودته للفريق الأندلسي

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

وصل سيرخيو راموس إلى مدينة إشبيلية يوم الاثنين تمهيدا للعودة لصفوف الفريق الأندلسي بعد 18 عاما من رحيله وارتداءه قمصان ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

وكشفت تقارير عديدة أن المدافع المخضرم توصل لاتفاق شفهي مع الفريق الأندلسي بعقد قصير الأمد.

وأوضحت التقارير أن راموس فضل الانضمام لإشبيلية بعدما وصله عدة عروض تركية وعرض من اتحاد جدة السعودي.

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وكان راموس قد تلقى عروضا من عدة أندية تركية لكن لم يتوصل لاتفاق نهائي، أبرزها بشكتاش وجالاتاسراي.

وإذا أتم راموس عودته لإشبيلية سيرتدي قميص الفريق لأول مرة منذ 2005 بعدما تدرج في صفوفه ما يقارب 9 سنوات.

ويعاني إشبيلية من بداية كارثية في الدوري الإسباني حيث خسر أول 3 مباريات له ويتذيل ترتيب المسابقة بدون رصيد، كما تأجلت مباراته ضد أتليتكو مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وتعاقد اتحاد جدة في الصيف الجاري مع العديد من نجوم كرة القدم على رأسهم كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.

إشبيلية سيرجيو راموس باريس سان جيرمان اتحاد جدة
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