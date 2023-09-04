طارق العشري لـ في الجول: مابولولو مستمر مع الاتحاد ولن يرحل

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 16:38

كتب : هاني العوضي

مابولولو هداف الدوري المصري

أغلق نادي الاتحاد السكندري ملف احتراف كريستوفر مابولولو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال طارق العشري مدرب الاتحاد السكندري لـFilGoal.com: "مابولولو مستمر مع الاتحاد السكندري ولا تراجع في ذلك".

وأضاف "أغلقنا باب رحيله بشكل نهائي بعد جلسة مع محمد مصيلحي رئيس النادي".

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وكان محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري قال: "رفضنا العرض الليبي لـ مابولولو بسبب طريقة الدفع بالتقسيط، واللاعب لديه عرض قوي من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي".

وشرح "الأمور لا تزال في مرحلة المفاوضات وموقف اللاعب سوف يتم حسمه بعد جلسة بين طارق العشري ومحمد مصيلحي وفي حالة إتمام الصفقة سنحصل من النادي السعودي على مهاجم آخر بدلا من مابولولو".

المهاجم الأنجولي البالغ من العمر 31 عاما سجل الموسم الماضي 16 هدفا مع الاتحاد السكندري في الدوري ليحصد لقب هداف البطولة.

مابولولو الاتحاد السكندري طارق العشري
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