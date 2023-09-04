سام مرسي يحصد جائزة أفضل لاعبي إبسويتش تاون في أغسطس

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 16:00

كتب : FilGoal

احتفال سام مرسي بصعود إبسويتش تاون للشتامبيونشيب

حصد سام مرسي قائد إبسويتش تاون جائزة أفضل لاعب في صفوف فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

وأعلن النادي فوز الدولي المصري بالجائزة بعدما حصد 46% من الأصوات.

ويعيش سام أياما سعيدة مع ناديه الذي يلعب في دوري القسم الثاني بإنجلترا.

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فقد تواجد سام مرسي في تشكيل الموسم الماضي لدوري "ليج وان" من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.

ويقود سام مرسي فريق إبسويتش في دوري "التشامبيونشيب" هذا الموسم بحثا عن بطاقة التأهل إلى البريمييرليج.

وتم استدعاء سام مرسي إلى قائمة منتخب مصر استعدادا لمواجهة منتخبي إثيوبيا في ختام تصفيات أمم إفريقيا، ومنتخب تونس في المباراة الودية.

ويتواجد سام مرسي في القائمة النهائية للمرة الأولى منذ نوفمبر 2018.

اللاعب صاحب الـ31 عاما خاض مع الفراعنة سبع مباريات لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

سام مرسي إبسويتش تاون
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