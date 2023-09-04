مران الزمالك - مشاركة عبد الشافي لأول مرة بعد التعافي من الإصابة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة فنية مطولة خلال المران الصباحي اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وقسم الجهاز الفني للزمالك اللاعبين لثلاث مجموعات لخوض تقسيمة فنية قوية خلال المران، يشارك في التقسيمة مجموعتين، على أن تنتظر المجموعة الثالثة المشاركة بعد قرار الجهاز الفني .

وشهدت التقسيمة التركيز على بعض الجمل الفنية التي شرحها الجهاز الفني للاعبين قبل انطلاق الفقرة الفنية.

وعقد أحمد مجدي المدرب المساعد جلسة مع محمد أشرف "روقا" لاعب الوسط وشرح له خلالها بعض التعليمات الفنية والمهام المطلوبة منه في الملعب.

وجاءت تعليمات مدرب الزمالك للاعب الوسط بعد انتهاء التقسيمة الفنية المطولة التي خاضها الفريق.

وشهدت التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق مشاركة محمد عبد الشافي الظهير الأيسر بصورة طبيعية استعدادا للفترة المقبلة.

وأدى عبد الشافي التقسيمة الفنية كاملة لأول مرة بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الخاص به، وخضع الظهير الأيسر لفحوصات طبية قبل المشاركة في المران للتأكد من جاهزيته.

وخضع عمرو السيسي لاعب الفريق لتدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران بعدها أدى تدريبات تأهيلية منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي ولم يشارك في الفقرة الفنية.

ووضع محمد عبد المنصف مدرب حراس لمرمى برنامجا تدريبيا خاصا لمحمد عواد حارس وركز على الجانب البدني.

وتولى محمد مدحت المعد البدني الإشراف على تدريبات محمد عواد الخاصة.

وخاض يوسف إبراهيم "أوباما" ومصطفى شلبي ثنائي الفريق تدريبات إضافية بعد انتهاء التقسيمة الفنية من أجل معدل اللياقة البدنية.

وانتظم الرباعي أحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي وأحمد فتوح وحسام عبد المجيد في معسكر المنتخب الأول استعدادا لمباراتي إثيوبيا وتونس.

وفي نفس الوقت انضم كل من محمد طارق وحاتم سكر ثنائي الفريق الأبيض لمعسكر المنتخب الأولمبي استعدادا لخوض مباراتي روسيا الوديتين.