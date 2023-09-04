البناني: نعمل لحل أزمات الزمالك في كل الألعاب.. وتفادي إيقاف القيد من جديد

شدد عماد البناني المدير التنفيذي للزمالك على أن اللجنة المؤقتة لإدارة النادي تعمل على حل جميع الأزمات في كل الألعاب.

وقال البناني أثناء تواجده في اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك وفي حضور مراسل FilGoal.com: "نادي الزمالك يعيش أجواء هادئة ويستقبل أوراق كل المرشحين للانتخابات وفقا للشروط المتبعة".

وأضاف "اجتمعنا بفريق كرة القدم ووجهنا لهم الدعم من أجل الاستعداد بالشكل الأمثل للموسم الجديد".

وواصل "نجري اتصالات باتحاد اليد والسلة والطائرة من أجل حل كل العقبات الخاصة بالفرق".

وأكمل "أجرينا اتصالات على أعلى مستوى من أجل فتح باب القيد لفريق اليد".

وأكد "الزمالك يحتاج لكل يد عاقلة في هذه الفترة الاستثنائية، ونحاول أن نعيد الهدوء من جديد للنادي والولاء الوحيد في هذه الفترة للزمالك".

وشدد "لا أملك عصا سحرية ولكن هناك أولويات نعمل عليها على مدار الساعة سواء في الملفات الرياضية أو الإدارية والتنفيذية".

وأوضح "لا نملك رفاهية في الأمور المالية لكن هناك تفهم من الجهات المسؤولة من أجل الوقوف خلف نادي الزمالك".

وأتم تصريحاته "اتخذنا إجراءات هامة في كل ملفات الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل تفادي أي إيقاف للقيد من جديد".