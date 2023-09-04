أوسوريو يسافر إلى إسبانيا لتقديم محاضرات فنية

توجه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى إسبانيا بعد تلقيه دعوة لالقاء محاضرات فنية مع العديد من المدربين.

وأكد عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أن أوسوريو سلم البرنامج الخططي والفني الذي سيتم تنفيذه في المعسكر لمدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد.

وأشار عبد الواحد السيد إلى أن المدير الفني سيعود إلى القاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل قيادة معسكر الفريق استعدادا للموسم الجديد.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.