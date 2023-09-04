كاراسكو يصل السعودية تمهيدا للانضمام إلى الشباب

وصل البلجيكي يانيك كاراسكو إلى السعودية في الساعات الأولى من صباح الاثنين استعدادا لتوقيع عقوده مع الشباب.

وتوصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع يانيك كاراسكو، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ومن المتوقع أن يعلن نادي الشباب الصفقة رسميا يوم الاثنين.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن كاراسكو سينضم للشباب مقابل 20 مليون يورو.

📸 لاعب نادي #الشباب الجديد يانيك كاراسكو يصل الرياض لتقديمه بشكل رسمي#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/kcMg3nq59b — الإخبارية - رياضة (@sport_ekh) September 4, 2023

ويعاني الشباب خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، إذ يحتل المركز 17 (قبل الأخير) برصيد نقطتين من 4 جولات.

الجناح صاحب الـ30 عاما شارك مع أتليتكو مدريد خلال 3 مباريات بالموسم الجاري وصنع هدفا.

وبدأ كاراسكو مسيرته مع أتليتكو مدريد في صيف 2015 قادما من صفوف موناكو.

وفي خطوة غير متوقعة انتقل يانيك إلى الدوري الصيني في سوق الانتقالات الشتوية عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي مع فريقه الإسباني.

ولعب كاراسكو 36 مباراة بقميص داليا بيفانج الصيني ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 11.

وعاد كاراسكو لصفوف أتليتكو مدريد مرة أخرى في يناير 2020.

وخاض كاراسكو طوال سميرته مع أتليتكو مدريد 266 مباراة وسجل 47 هدفا وصنع 45 آخرين.