كاراسكو يصل السعودية تمهيدا للانضمام إلى الشباب

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 13:13

كتب : FilGoal

يانيك كاراسكو

وصل البلجيكي يانيك كاراسكو إلى السعودية في الساعات الأولى من صباح الاثنين استعدادا لتوقيع عقوده مع الشباب.

وتوصل نادي الشباب السعودي إلى اتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد بشأن التعاقد مع يانيك كاراسكو، بحسب صحيفة "الرياضية" السعودية.

ومن المتوقع أن يعلن نادي الشباب الصفقة رسميا يوم الاثنين.

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وأوضحت الصحيفة السعودية أن كاراسكو سينضم للشباب مقابل 20 مليون يورو.

ويعاني الشباب خلال الموسم الحالي من الدوري السعودي، إذ يحتل المركز 17 (قبل الأخير) برصيد نقطتين من 4 جولات.

الجناح صاحب الـ30 عاما شارك مع أتليتكو مدريد خلال 3 مباريات بالموسم الجاري وصنع هدفا.

وبدأ كاراسكو مسيرته مع أتليتكو مدريد في صيف 2015 قادما من صفوف موناكو.

وفي خطوة غير متوقعة انتقل يانيك إلى الدوري الصيني في سوق الانتقالات الشتوية عام 2018، بعدما حصد لقب الدوري الأوروبي مع فريقه الإسباني.

ولعب كاراسكو 36 مباراة بقميص داليا بيفانج الصيني ونجح في تسجيل 14 هدفا وصناعة 11.

وعاد كاراسكو لصفوف أتليتكو مدريد مرة أخرى في يناير 2020.

وخاض كاراسكو طوال سميرته مع أتليتكو مدريد 266 مباراة وسجل 47 هدفا وصنع 45 آخرين.

يانيك كاراسكو الشباب أتليتكو مدريد
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