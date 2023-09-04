عضو إدارة الاتحاد: عرض سعودي لـ مابولولو.. وهذه حقيقة رغبة الأهلي في ضمه

كشف محمد أحمد سلامة عضو مجلس إدارة الاتحاد السكندري موقف ناديه من فكرة إقامة الدوري المصري من دور واحد في الموسم المقبل، وكذلك مستقبل المهاجم كريستوفر مابولولو مع الفريق الأخضر.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وقال سلامة عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "الاتحاد السكندري رفض تماما فكرة إقامة الدوري من دور واحد".

وأضاف "نتمنى ضم محمود شبانة من الزمالك فهو لاعب مميز وظهر معنا في الموسم قبل الماضي بمستوى جيد وإذا كانت هناك أي خطوات جديدة مع الزمالك سوف نعلن عنها".

وأكمل "هشام صلاح لاعب مميز ولا يوجد البديل الذي يعوض رحيله في الوقت الحالي وإذا تم بيعه يجب أن يكون مقابل مبلغ مالي كبير".

وواصل "عرضنا إبراهيم حسن للبيع والأمر فقط مجرد خلاف في وجهات النظر الفنية ليس أكثر".

وأفصح "رفضنا العرض الليبي لـ مابولولو بسبب طريقة الدفع بالتقسيط، واللاعب لديه عرض قوي من أحد أندية الوسط في الدوري السعودي".

وشرح "الأمور لا تزال في مرحلة المفاوضات وموقف اللاعب سوف يتم حسمه بعد جلسة بين طارق العشري ومحمد مصيلحي وفي حالة إتمام الصفقة سنحصل من النادي السعودي على مهاجم آخر بدلا من مابولولو".

وأكد "رغبة الأهلي في ضم مابولولو لم ترتقي لأكثر من مجرد دردشة".

وأتم تصريحاته "الاتحاد السكندري لديه نسبة من إعادة بيع مروان عطية، ولكن من الصعب أن يفرط الأهلي في اللاعب خاصة بعد رحيل حمدي فتحي".