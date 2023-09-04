الأهلي يعلن خروج 7 لاعبين من معسكر النمسا للانضمام لمنتخب مصر

أعلن الأهلي خروج 7 لاعبين من معسكر الفريق الأحمر في النمسا ومغاردته إلى مصر من أجل الانضمام للمنتخبين الأول والأولمبي.

وغادر المعسكر الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر الأول.

بينما غادر كل من حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.

ويلعب منتخب مصر الأول ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ثم يلعب مباراة ودية أخرى ضد تونس في القاهرة يوم 12 من الشهر ذاته.

بينما يلتقي منتخب مصر الأولمبي وديا مرتين ضد منتخب روسيا للمحليين.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري قبل العودة إلى القاهرة والاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر في الطائف في السعودية.