الأهلي يعلن خروج 7 لاعبين من معسكر النمسا للانضمام لمنتخب مصر

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 11:16

كتب : حسام نور الدين

مروان عطية

أعلن الأهلي خروج 7 لاعبين من معسكر الفريق الأحمر في النمسا ومغاردته إلى مصر من أجل الانضمام للمنتخبين الأول والأولمبي.

وغادر المعسكر الرباعي محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم ومروان عطية معسكر الأهلي في النمسا للانضمام لمنتخب مصر الأول.

بينما غادر كل من حمزة علاء ورأفت خليل وأحمد نبيل "كوكا" للانضمام لمنتخب مصر الأولمبي.

أخبار متعلقة:
المتحدث الرسمي لـ سيمبا: نريد الفوز على الأهلي وإخراجه من الدوري الإفريقي مدرب اتحاد العاصمة: الأهلي الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي

ويلعب منتخب مصر الأول ضد إثيوبيا يوم 8 سبتمبر الجاري في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ثم يلعب مباراة ودية أخرى ضد تونس في القاهرة يوم 12 من الشهر ذاته.

بينما يلتقي منتخب مصر الأولمبي وديا مرتين ضد منتخب روسيا للمحليين.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري قبل العودة إلى القاهرة والاستعداد لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي يوم 15 سبتمبر في الطائف في السعودية.

محمد الشناوي الأهلي منتخب مصر
نرشح لكم
أحمد ياسين: الاتحاد السكندري بوابتي للعودة لمنتخب مصر المتحدث الرسمي لـ سيمبا: نريد الفوز على الأهلي وإخراجه من الدوري الإفريقي "آمل العودة لمصر لكن ليس لـ المقاولون" جون أوكلي يكشف تفاصيل أزمته مع ذئاب الجبل العطار يوضح كيفية حل أزمة قيد الزمالك.. ومشكلة فيديو الحكام وزيادة أعداد الجماهير الإعلان للمرة الأولى عن مواجهة مصر الأولمبي لمنتخب روسيا للمحليين مدرب اتحاد العاصمة: الأهلي الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي خبر في الجول - جلسة صلح بين سموحة وأجايي قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية
أخر الأخبار
الأهلي يعلن خروج 7 لاعبين من معسكر النمسا للانضمام لمنتخب مصر 15 دقيقة | الكرة المصرية
أحمد ياسين: الاتحاد السكندري بوابتي للعودة لمنتخب مصر 22 دقيقة | الكرة المصرية
المتحدث الرسمي لـ سيمبا: نريد الفوز على الأهلي وإخراجه من الدوري الإفريقي 33 دقيقة | الكرة الإفريقية
تفوق على مصطفى محمد وبن يدر.. مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون 9 ساعة | الكرة الأوروبية
كييزا تعثر ونهض وسجل.. يوفنتوس يعود بالنقاط الثلاث ضد إمبولي 10 ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من سلة الزمالك يوضح لـ في الجول موعد قيد الصفقات الجديدة 10 ساعة | كرة سلة
يد - "ننتظر تدخل الوزارة وإلا".. عبد الباري يكشف لـ في الجول تطورات أزمة القيد بـ الزمالك 10 ساعة | كرة يد
طرد وإثارة للنهاية.. برشلونة يهزم أوساسونا في ظهور الثنائي "جواو" الأول 11 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي