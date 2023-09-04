تفوق على مصطفى محمد وبن يدر.. مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون

اكتسح باريس سان جيرمان مستضيفه أولمبيك ليون في ختام الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي بنتيجة 4-1.

وسجل العملاق الباريسي رباعيته في الشوط الأول فقط.

وافتتح كيليان مبابي التسجيل مبكرا من ركلة جزاء في الدقيقة 4.

وبعد 16 دقيقة عزز أشرف حكيمي من تقدم باريس سان جيرمان.

وفي الدقيقة 38 أضاف ماركو أسنسيو الهدف الثالث.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع سجل كيليان مبابي الهدف الرابع.

ووصل مبابي لهدفه الخامس في ترتيب الهدافين وتخطى ووسام بن يدر مهاجم موناكو ومصطفى محمد مهاجم نانت بعدما سجل كل منهم 4 أهداف، وتصدر ترتيب الهدافين مبكرا.

وسجل كورنتين توليسو هدف ليون الشرفي من علامة جزاء في الدقيقة 74.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 8 نقاط من تعادلين وانتصارين بفارق نقطتين عن موناكو المتصدر برصيد 10 نقاط.

ويتذيل ليون الترتيب بنقطة واحدة من 4 مباريات.