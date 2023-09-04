كييزا تعثر ونهض وسجل.. يوفنتوس يعود بالنقاط الثلاث ضد إمبولي

حقق يوفنتوس فوزا بثنائية على إمبولي في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب كارلو كاستيلاني.

سجل ثنائية يوفنتوس: فيدريكيو كييزا ودانيلو.

وكان يوفنتوس قد تعثر بالتعادل مع بولونيا أمام جماهيره في الجولة الثانية، ثم استفاق مجددا بالفوز على إمبولي الذي انتصر على نفس الملعب الموسم الماضي 4-1.

يوفنتوس يحقق المطلوب ويفوز على أرض إمبولي بهدفين دون رد ويحصد النقطة السابعة شاهد هدفي المباراة..#إمبولي_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/J27YP5MdfW — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 3, 2023

ودفع ماسيمليانو أليجري بويستون ماكيني وفيليب كوستيتش بدلا من أندريا كامبياسو وتيم وياه في التشكيل الأساسي.

استغل دانيلو خطأ من دفاع إمبولي في الدقيقة 23 وسجل هدفا بتسديدة أرضية قوية.

وفي الدقيقة 39 تحصل يوفنتوس على ركلة جزاء أهدرها دوشان فلاهوفيتش وتصدى لها الحارس أرتيت بريشيا.

وشارك بول بوجبا في الدقيقة 62 وسجل هدفا بعد 4 دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ألغيت بداعي التسلل على فلاهوفيتش.

وفي الدقيقة 82 تلقى فيدريكو كييزا بينية من قبل منتصف الملعب من أركاديوش ميليك انفرد على إثرها وراوغ الحارس ورغم تعثره إلا أنه نهض واستطاع أن يسجل الكرة في الشباك.

ومنعت العارضة هدفا ثالثا برأسية أركاديوش ميليك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

ميليك كاد أن يسجل الثالث.. لكن العارضة ترفض الهدف#إمبولي_يوفنتوس#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/FGpUjNbui6 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 3, 2023

وارتفع رصيد يوفنتوس لـ 7 نقاط في المركز الثالث خلف قطبي ميلانو اللذان حققا العلامة الكاملة.

بينما تذيل إمبولي الترتيب بخسارة مبارياته الثلاثة بدون نقاط.