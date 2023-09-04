كييزا تعثر ونهض وسجل.. يوفنتوس يعود بالنقاط الثلاث ضد إمبولي

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 01:07

كتب : FilGoal

فيدريكو كييزا - يوفنتوس

حقق يوفنتوس فوزا بثنائية على إمبولي في ختام الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب كارلو كاستيلاني.

سجل ثنائية يوفنتوس: فيدريكيو كييزا ودانيلو.

وكان يوفنتوس قد تعثر بالتعادل مع بولونيا أمام جماهيره في الجولة الثانية، ثم استفاق مجددا بالفوز على إمبولي الذي انتصر على نفس الملعب الموسم الماضي 4-1.

أخبار متعلقة:
تورام أكمل مسيرة والده.. إنتر يسحق فيورنتينا برباعية "حبة الكرز".. إنتر يختم انتقالاته بضم كلاسين الروسونيري يسيطر على العاصمة.. ميلان يعود بانتصار على روما عاد لمورينيو من جديد.. روما ينجح في ضم لوكاكو

ودفع ماسيمليانو أليجري بويستون ماكيني وفيليب كوستيتش بدلا من أندريا كامبياسو وتيم وياه في التشكيل الأساسي.

استغل دانيلو خطأ من دفاع إمبولي في الدقيقة 23 وسجل هدفا بتسديدة أرضية قوية.

وفي الدقيقة 39 تحصل يوفنتوس على ركلة جزاء أهدرها دوشان فلاهوفيتش وتصدى لها الحارس أرتيت بريشيا.

وشارك بول بوجبا في الدقيقة 62 وسجل هدفا بعد 4 دقائق بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن ألغيت بداعي التسلل على فلاهوفيتش.

وفي الدقيقة 82 تلقى فيدريكو كييزا بينية من قبل منتصف الملعب من أركاديوش ميليك انفرد على إثرها وراوغ الحارس ورغم تعثره إلا أنه نهض واستطاع أن يسجل الكرة في الشباك.

ومنعت العارضة هدفا ثالثا برأسية أركاديوش ميليك في الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد يوفنتوس لـ 7 نقاط في المركز الثالث خلف قطبي ميلانو اللذان حققا العلامة الكاملة.

بينما تذيل إمبولي الترتيب بخسارة مبارياته الثلاثة بدون نقاط.

يوفنتوس الدوري الإيطالي إمبولي
نرشح لكم
تطورات جديدة.. صديقة أنتوني السابقة تكشف تعرضها للضرب بالصور ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت أليجري: لا يمكنك الحرب ضد الدبابات بسلاح عادي تفوق على مصطفى محمد وبن يدر.. مبابي يقود باريس سان جيرمان لاكتساح ليون طرد وإثارة للنهاية.. برشلونة يهزم أوساسونا في ظهور الثنائي "جواو" الأول تورام أكمل مسيرة والده.. إنتر يسحق فيورنتينا برباعية سانشو يرد على تين هاج: لا تصدقوا ما تقرأوه.. أنا كبش فداء حوار نيمار – عن الجحيم مع ميسي في سان جيرمان.. والتشابه مع زيكو والدوري السعودي
أخر الأخبار
تطورات جديدة.. صديقة أنتوني السابقة تكشف تعرضها للضرب بالصور 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
"من أجل والده وجده وبويرتا" راموس يعود إلى إشبيلية بعد 18 عاما 26 دقيقة | الدوري الإسباني
قائمة أوروجواي - داروين نونيز يقود هجوم بييلسا أمام تشيلسي والإكوادور 45 دقيقة | أمريكا
ديلي ميل: كاسبر شمايكل يتم اتفاقه مع أندرلخت 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
معلول يغادر معسكر النمسا للالتحاق بمنتخب تونس ساعة | الدوري المصري
سانتوس يحاول السطو على بنشرقي بعد اتفاقه مع الريان ساعة | ميركاتو
رباعي الأهلي يصل إلى معسكر منتخب مصر ساعة | الكرة المصرية
بدون مقابل.. الإسماعيلي يعلن تولي أبو جريشة رئاسة قطاع الكرة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي