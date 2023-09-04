مصدر من سلة الزمالك يوضح لـ في الجول موعد قيد الصفقات الجديدة

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 - 00:48

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك - كرة سلة

أوضح مصدر من فريق الزمالك لكرة السلة تفاصيل قيد اللاعبين الجدد في الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري قبل انطلاق الموسم الجديد.

وقال مصدر من سلة الزمالك لـ FilGoal.com: "الزمالك قيد كافة لاعبي القائمة الأولى من الفريق في سجلات الاتحاد بمن فيهم أحمد إسماعيل".

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وأضاف "خلال ساعات سنقيد الصفقتين الجديدتين علي عمر، وأدهم العيدة، ولكن لم نتسلم بطاقات اللاعبين".

وأتم "الأمر متوقف على تسوية النادي لمديونياته مع الاتحاد".

وسبق أن كشف خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة المصري حقيقة قيام الاتحاد بإيقاف قيد نادي الزمالك بسبب المديونيات.

وقال القوصي لـ FilGoal.com: " لم نقم بإيقاف قيد أي فريق وعلى الأندية المتعثرة أن تأتي إلى مقر الاتحاد وتطلب جدولة مديونياتها ويوقعوا على شيكات بالمبالغ المطلوبة ويلتزموا بالسداد.

وتابع " الزمالك فريق كبير ويمر بظروف صعبة وسيأتي مثله مثل باقي الأندية لجدولة المديونيات ولكن الأندية التي لن تلتزم بالسداد سيتم إيقاف لاعبيهم الذين سيتم قيدهم".

وتقام البطولة لأول مرة خارج مصر وتحديدا في البحرين.

ويشارك الزمالك في السوبر باعتباره وصيف كأس مصر.

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