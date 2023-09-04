طرد وإثارة للنهاية.. برشلونة يهزم أوساسونا في ظهور الثنائي "جواو" الأول

بصعوبة بالغة، تغلب برشلونة على مضيفه أوساسونا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة الظهور الأول للثنائي البرتغالي الوافد في آخر أيام سوق الانتقالات جواو فيليكس وجواو كانسيلو، على مقاعد البدلاء للمرة الأولى، قبل أن يشاركا خلال المباراة.

وانضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، بينما أتى جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

أيضا عاد إنيجو مارتينيز، المدافع الوافد في صفقة انتقال حر من أتلتيك بلباو، لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، وظهر للمرة الأولى في الدقيقة 91.

فيما استمر ظهور أوريول روميو وإلكاي جوندوجان من صفقات الصيف في التشكيل الأساسي.

كما شهدت المباراة المشاركة رقم 100 للاعب الوسط جافي مع الفريق الكتالوني.

القائم يتحدى مبكرا

سدد فرينكي دي يونج في الدقيقة الثانية ولكن الكرة اصطدمت بالقائم ليتابعها روبرت ليفاندوفسكي بجوار المرمى.

وفي الدقيقة 7 سدد أيمار أورزو على حدود منطقة الجزاء وتصدى لها المدافع جول كوندي قبل وصولها للمرمى.

وحاول جوندوجان من متابعة في الدقيقة 12 ولكن الكرة مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 32 عاود أورزو المحاولة ولكن تألق الحارس مارك أندريه تير شتيجن في التصدي.

وأخيرا أتى الهدف الأول في الدقيقة 45+1 بواسطة جول كوندي برأسية بعد ركنية أرسلها جوندوجان.

video:1

الظهور البرتغالي

حل جواو كانسيلو وفيران توريس بدلا من سيرجي روبرتو ولامين جمال في الدقيقة 60.

على الجانب الآخر أتى كيمي أفيلا وأنتي بوديمير وكيكي بارخا بدلا من خوسيه أرناييز وروبن جارسيا وراؤول جارسيا في الدقيقة 62.

وبدأ أفيلا تسديداته في الدقيقة 63، ولكن أبعد أندرياس كريستنسن الكرة.

وفي الدقيقة 71 أرسل كانسيلو عرضية حولها ليفاندوفسكي إلى تسديدة تصدى لها الحارس أيتور فيرنانديز.

وعاود أفيلا التسديد في الدقيقة 74 من خارج المنطقة، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وأخيرا كللت محاولات كيمي أفيلا بالنجاح في الدقيقة 76 بتسديدة رائعة على حدود المنطقة سكنت شباك تير شتيجن.

طرد وإنقاذ متأخر

أتى جواو فيليكس بدلا من أوريول روميو في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 81 تحصل برشلونة على ركلة جزاء ضد أليخاندرو كاتينيا بعد تدخله على ليفاندوفسكي.

وبعد مراجعة الحكم لتقنية الفيديو قرر طرد كاتينيا بسبب إعاقة فرصة هدف محقق.

وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز من ركلة الجزاء في الدقيقة 86 على يمين الحارس.

وأخيرا أتى إنيجو مارتينيز ورافينيا بدلا من كريستنسن وليفاندوفسكي في الدقيقة 91.

النتيجة رفعت رصيد برشلونة إلى 10 نقاط في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن جيرونا الثاني، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بالعلامة الكاملة 12 نقطة من 4 مباريات.

فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 6 نقاط في المركز العاشر.