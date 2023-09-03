العطار يوضح كيفية حل أزمة قيد الزمالك.. ومشكلة فيديو الحكام وزيادة أعداد الجماهير

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 23:59

كتب : FilGoal

وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة

أوضح وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة وجود محاولات لزيادة أعداد الجماهير في الدوري المصري الموسم المقبل، وتحدث عن أزمة قيد الزمالك واقتراب حل أزمة لاعبي الأهلي ومنتخب مصر.

وكل ما يلي جاء علي في حديث وليد العطارعبر أون تايم سبورتس 1:

أعداد الجماهير في الدوري

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"هناك اتصالات مع الجهات المسؤولة لمحاولة زيادة أعداد الجماهير الموسم المقبل ونأمل أن ننجح بها.

اقترحنا فكرة طرح تذاكر المباريات بالتساوي بين الفريقين لكل مباراة، وفي حالة عدم بيع أحد الفرق لجميع تذاكره تنتقل التذاكر المتبقية للفريق الأخر بعد وقت محدد".

أزمة الأهلي ومنتخب مصر

"الجهاز الفني لـ منتخب مصر والأهلي يتواصلان بشكل مستمر وهناك تجاوب وسنخرج بحلول وسط تفيد الطرفين لأنهما يمثلا مصر في النهاية، بالتوفيق للأهلي ومصر في المباريات المقبلة".

ويلعب الأهلي مع اتحاد العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل في السعودية ببطولة كأس السوبر الإفريقي.

من جهة أخرى، يلعب منتخب مصر مع إثيوبيا يوم 8 سبتمبر في الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا، ثم تونس وديا يوم 12 من الشهر ذاته.

مدربو منتخبات الشباب

"هل سيتولى روجيريو ميكالي تدريب منتخب الشباب مواليد 2005؟ هناك مشاورات ولم يُحسم أي شيء بعد، وسيتم الإعلان عن مدربي منتخبات الشباب خلال الأيام المقبلة".

ويتولى المدرب البرازيلي مهمة المنتخب الأولمبي وقاده للتأهل لأولمبياد باريس 2024 بعدما حل وصيفا في أمم إفريقيا تحت 23 عاما.

أزمة قيد الزمالك

"وصل 3 خطابات من فيفا تفيد بإيقاف الزمالك عن القيد، لابد أن يوفر الزمالك مبلغ مالي يصل لـ مليون و800 ألف دولار لحل أزمة القيد وهي إجمالي قيمة الـ 3 الغرامات.

تم قيد لاعبو الزمالك في القائمة الأولى ولا توجد أي مشكلة في ذلك".

ووصل إلى الزمالك 3 خطابات بإيقاف القيد تخص كل من مستحقاته سبورتنج لشبونة في صفقة شيكابالا، ومستحقات متبقية في عقد بنيامين أتشيمبونج، وحقوق الرعاية لنادي ليون 36 الكاميروني الخاصة بسامسون أكينيولا.

أزمة الحكام

"لم تُجر اختبارات كُوبر للحكام دون إضاءة كما أشيع، الاختبارات تمت في مضمار ملعب جهاز الرياضة العسكري.

بدأت في الرابعة عصرا وأكملت المجموعة الأخيرة الاختبارات بعد حلول الظلام، مسؤولو الملعب أضاءوا الإضاءة الخاصة بالمضمار فقط وليس الملعب كله بالتالي الرؤية كانت واضحة للجنة الاختبارات.

ومن التقط صور كانت بجودة منخفضة لتظهر بهذا الشكل.

هناك هجوم شديد على لجنة الحكام بدون مبرر، أي نظام جديد يجد مقاومة سواء من يشعر بأنه لن ينجح أو ليس له مكانا في هذا النظام.

من يعمل فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام معه قال إنه وضع نظاما جيدا".

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