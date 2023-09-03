الإعلان للمرة الأولى عن مواجهة مصر الأولمبي لمنتخب روسيا للمحليين

حدد منتخب مصر الأولمبي موعد مباراة روسيا الودية المقرر لها خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب روسيا للمحليين يوم 7 سبتمبر الجاري في السويس.

على أن يلتقي المنتخبين مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها اتحاد الكرة بشكل رسمي عن مواجهة منتخب روسيا للمحليين، وهو المنتخب الروسي الأول والوحيد ولكنه يضم الآن مجموعة من اللاعبين الشباب. (اقرأ التفاصيل من هنا)

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي أن المباراتين ضمن رحلة إعداد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأن المعسكر تم تجهيزه من كل الجوانب وأن وفد الاتحاد الروسي لكرة القدم حرص على معاينة الملاعب ومكان الإقامة في السويس وأثنى على جميع الترتيبات.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.