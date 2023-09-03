الإعلان للمرة الأولى عن مواجهة مصر الأولمبي لمنتخب روسيا للمحليين

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 23:47

كتب : أحمد الخولي

منتخب مصر الأولمبي

حدد منتخب مصر الأولمبي موعد مباراة روسيا الودية المقرر لها خلال فترة التوقف الدولي في شهر سبتمبر الجاري.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي ضد منتخب روسيا للمحليين يوم 7 سبتمبر الجاري في السويس.

على أن يلتقي المنتخبين مرة أخرى وديا يوم 11 من الشهر ذاته.

أخبار متعلقة:
بعد الإعلان الرسمي.. هل سيلعب منتخب مصر الأولمبي ضد فريق روسيا الأول؟ قائمة المنتخب الأولمبي - ثلاثي محترف على رأس اختيارات ميكالي لمواجهتي روسيا وديا

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها اتحاد الكرة بشكل رسمي عن مواجهة منتخب روسيا للمحليين، وهو المنتخب الروسي الأول والوحيد ولكنه يضم الآن مجموعة من اللاعبين الشباب. (اقرأ التفاصيل من هنا)

وقال محمود حرب مدير المنتخب الأولمبي أن المباراتين ضمن رحلة إعداد منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

وأن المعسكر تم تجهيزه من كل الجوانب وأن وفد الاتحاد الروسي لكرة القدم حرص على معاينة الملاعب ومكان الإقامة في السويس وأثنى على جميع الترتيبات.

وتأهل منتخب مصر الأولمبي لدورة الألعاب الأولمبية في باريس بعدما احتل المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة السابقة في المغرب.

منتخب روسيا منتخب مصر الأولمبي
نرشح لكم
"آمل العودة لمصر لكن ليس لـ المقاولون" جون أوكلي يكشف تفاصيل أزمته مع ذئاب الجبل العطار يوضح كيفية حل أزمة قيد الزمالك.. ومشكلة فيديو الحكام وزيادة أعداد الجماهير مدرب اتحاد العاصمة: الأهلي الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي خبر في الجول - جلسة صلح بين سموحة وأجايي قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني عبد القادر: صلاح محسن طلب مني رقم 9.. وهذا هو مثلي الأعلى بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي من أجل منتخب جنوب إفريقيا
أخر الأخبار
مصدر من سلة الزمالك يوضح لـ في الجول موعد قيد الصفقات الجديدة 3 دقيقة | كرة سلة
يد - "ننتظر تدخل الوزارة وإلا".. عبد الباري يكشف لـ في الجول تطورات أزمة القيد بـ الزمالك 15 دقيقة | كرة يد
طرد وإثارة للنهاية.. برشلونة يهزم أوساسونا في ظهور الثنائي "جواو" الأول 42 دقيقة | الدوري الإسباني
"آمل العودة لمصر لكن ليس لـ المقاولون" جون أوكلي يكشف تفاصيل أزمته مع ذئاب الجبل 44 دقيقة | الدوري المصري
العطار يوضح كيفية حل أزمة قيد الزمالك.. ومشكلة فيديو الحكام وزيادة أعداد الجماهير 51 دقيقة | الدوري المصري
الإعلان للمرة الأولى عن مواجهة مصر الأولمبي لمنتخب روسيا للمحليين ساعة | الكرة المصرية
تورام أكمل مسيرة والده.. إنتر يسحق فيورنتينا برباعية ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب اتحاد العاصمة: الأهلي الأوفر حظا للفوز بالسوبر الإفريقي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي