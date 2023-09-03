تورام أكمل مسيرة والده.. إنتر يسحق فيورنتينا برباعية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 23:25

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

اكتسح إنتر ضيفه فيورنتينا برباعية دون مقابل في الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي في لقاء أقيم على ملعب جوسيبي مياتزا.

سجل رباعية إنتر: ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز (2) وهاكان تشالهان أوجلو.

ولم يُجر سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر أي تغييرات على التشكيل الأساسي للفريق.

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وتقدم النيراتزوري برأسية ماركوس تورام في الدقيقة 23 بعد عرضية متقنة من فيديريكو ديماركو.

هدف هو الأول له في الدوري الإيطالي وجاء بعد 7602 يوم منذ أن سجل والده ليليان تورام آخر أهدافه في المسابقة بقميص يوفنتوس.

وفي الشوط الثاني أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر بعد انفراد عقب هجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 53.

وبعد 5 دقائق سجل التركي هاكان تشالهان أوجلو هدف إنتر الثالث من علامة الجزاء.

واختتم لاوتارو اللقاء بهدفه الخامس في الموسم مواصلا توهجه بعد تمريرة من البديل خوان كوادرادو.

وانفرد الأرجنتيني بصدارة هدافي الدوري برصيد 5 أهداف متفوقا على أوليفييه جيرو هداف ميلان برصيد 4 أهداف.

ويلتقي إنتر وميلان في الجولة الرابعة والتي ستقام عقب التوقف الدولي مباشرة يوم 16 سبتمبر الجاري.

إنتر فيورنتينا الدوري الإيطالي
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