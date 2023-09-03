خبر في الجول - جلسة صلح بين سموحة وأجايي

عقد مسؤولي نادي سموحة جلسة صلح مع جونيور أجايي المهاجم النيجيري للفريق بسبب الخلاف الذي نشب بين الطرفين.

جونيور أجاي النادي : سموحة سموحة

وعلم FilGoal.com أن سموحة اتفق مع أجايي خلال الجلسة على التنازل عن بلاغه ضد النادي.

وكذلك إكمال مرحلة علاجه في أي مركز طبي يختاره.

سموحة أيضا سيدفع جزءا من مستحقات اللاعب المالية قبل بداية الموسم المقبل.

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أجايي البالغ من العمر 27 عاما، ظهر في الدوري المصري لأول مرة بقميص الأهلي، قادما من الصفاقسي التونسي في 2016.

ورحل النيجيري عن الأهلي في شتاء 2022 متجها إلى النصر الليبي، ومنه إلى سموحة في صيف العام ذاته.

وقضى أجايي الموسم الماضي في صفوف النصر الليبي بعد رحيله عن الأهلي المصري.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب مباراة رسمية واحدة بقميص سموحة بفعل الإصابة.