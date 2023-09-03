رومانو: الاتفاق تم.. راموس على أعتاب العودة لـ إشبيلية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 22:29

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - إشبيلية

أصبح سيرخيو راموس على أعتاب الانتقال لصفوف إشبيلية الإسباني بعد 18 عاما من رحيله وارتداءه قمصان ريال مدريد وباريس سان جيرمان.

سيرخيو راموس

النادي : لاعب حر

إشبيلية

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" أن المدافع المخضرم توصل لاتفاق شفهي مع الفريق الأندلسي بعقد قصير الأمد.

وأوضح أن ذلك العرض جاء بين عدة عروض تركية ومن اتحاد جدة السعودي.

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وكان راموس قد تلقى عروضا من عدة أندية تركية لكن لم يتوصل لاتفاق نهائي، أبرزها بشكتاش وجالاتاسراي.

وإذا أتم راموس عودته لإشبيلية سيرتدي قميص الفريق لأول مرة منذ 2005 بعدما تدرج في صفوفه ما يقارب 9 سنوات.

ويعاني إشبيلية من بداية كارثية في الدوري الإسباني حيث خسر أول 3 مباريات له ويتذيل ترتيب المسابقة بدون رصيد، كما تأجلت مباراته ضد أتليتكو مدريد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وتعاقد اتحاد جدة في الصيف الجاري مع العديد من نجوم كرة القدم على رأسهم كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.

سيرخيو راموس إشبيلية الدوري الإسباني
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