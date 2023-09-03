كرة طائرة - ضربة البداية.. مصر تسحق بوروندي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 22:09
كتب : FilGoal
تغلب منتخب مصر للكرة الطائرة على منتخب بوروندي بثلاثة أشواط دون رد في مباراة افتتاح كأس الأمم الإفريقية للكرة الطائرة المقامة في القاهرة.
وانتهى الشوط الأول بتفوق مصر بنتيجة 25-11.
واستمر التفوق في الشوط الثاني بنتيجة 25-8.
فيما انتهى الشوط الثالث والأخير بنتيجة 25-10.
ويلعب منتخب مصر البلد المضيف في المجموعة الأولى رفقة بوروندي والجزائر، وهي المجموعة الوحيدة التي تضم 3 فرق فقط.
ويتبقى لمنتخب مصر مباراة واحدة في دور المجموعات ضد منتخب الجزائر.
مجموعات البطولة:
المجموعة الأولى: مصر - بوروندي - الجزائر
المجموعة الثانية: تونس - مالي - تنزانيا - تشاد
المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - غانا - ليبيا
المجموعة الرابعة: المغرب - رواندا - السنغال - جامبيا
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