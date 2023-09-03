قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 21:22

كتب : رضا السنباطي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

شهد دوري الجمهورية لموسم 2023-24 قاعدة جديدة وهي ألا تنتهي أي مباراة بالتعادل.

ويقام الموسم الجديد من دوري الجمهورية بنظام جديد من مرحلتين.

الأولى: دوري من دور واحد

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الثانية: تقسيم الفرق إلى مجموعتين للمنافسة على البطولة ومجموعة لعدم الهبوط وحسب ترتيبهم في المرحلة الأولى.

ماذا يحدث؟

في حال نهاية أي مباراة بالتعادل سواء إيجابيا أو سلبيا يلجأ الفريقان مباشرة لخوض ركلات ترجيح ويحصد الفائز منها على نقطة إضافية.

وهو ما يعني أن الفائز بركلات الترجيح سيحصد نقطتين، والخاسر سيكتفي بنقطة.

والفائز بالمباراة في وقتها الأصلي يحصد 3 نقاط كالمعتاد.

ويأتي ذلك مشابها لما حدث في بطولة كأس الدوريات 2023 التي ضمت أندية الدوري الأمريكي والمكسيكي وانتهت بتتويج إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي باللقب.

وشهدت الجولة الأولى من دوري مواليد 2003 نهاية مباراتين بالتعادل، وكانا بين طنطا مع سيراميكا كليوباترا، والاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، ووصلت المباراتين لركلات الترجيح.

وجاءت نتائج الجولة الأولى كالتالي:

تعادل طنطا مع سيراميكا كليوباترا سلبيا، وتم اللجوء لركلات الترجيح وينتصر فريق سيراميكا.

تعادل الاتحاد السكندري مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق ثم انتصار الاتحاد بركلات الترجيح.

انتصار الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد.

انتصار القناة على الإسماعيلي بهدفين دون رد.

انتصار سموحة على فيوتشر بثلاثة أهداف دون رد.

انتصار زد على بتروجت بأربعة أهداف مقابل هدف.

انتصار غزل المحلة على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

انتصار الأهلي على بلدية المحلة بهدف دون رد.

انتصار المصري على الجونة بهدف دون رد.

انتصار السد بأسوان على إنبي بهدف دون رد.

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