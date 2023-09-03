مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 21:05

كتب : إبراهيم رمضان

أوسوريو يقود مران الزمالك

منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو سداسي الفريق راحة من الفترة المسائية في المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار في مباراة الذهاب يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

وجاء الرباعي: أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" ومحمد صبحي وحسام عبد المجيد.

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ويأتي ذلك قبل انضمام الرباعي لمعسكر المنتخب الوطني الذي سينطلق غدا الإثنين ويستمر حتى يوم 12 من الشهر الجاري ويتخلله مباراتي إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار وودية تونس.

ومنح الجهاز الفني للفريق راحة لكل من محمد طارق وحاتم سكر لاعبا الفريق من التدريبات الجماعية، قبل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطني الأولمبي.

وينتظم منتخب مصر الأولمبي في معسكر بداية من غدا الإثنين و حتي يوم 12 من الشهر الجاري، ويتخلله مباراتين وديتين أمام روسيا، استعدادا لأولمبياد باريس 2024 .

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وواصل الزمالك تدريباته خلال الفترة الحالية، ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية غدا الاثنين الموافق 4 سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وحرص محمد عبد الغني مدافع الفريق على اصطحاب نجله "مالك"، خلال المران المسائي.

وخاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية قوية باستخدام أدوات الجيمانيزيوم، كما أدى اللاعبون تدريبات تأهيلية واستشفائية لعلاج الإرهاق، وقاد هذه الفقرة علاء رجب مخطط الأحمال، وقام جميع أفراد الجهاز الفني للفريق بالإشراف عليها.

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وعقد الكولومبي جلسة مع اللاعبين في حضور أعضاء الجهاز المعاون على هامش التدريب المسائي، وتحدث مع اللاعبين في العديد من الأمور، وقدم لهم التحية على المجهود المبذول خلال الفترة الحالية منذ انطلاقة فترة الإعداد وحتى الآن.

وطالب المدير الفني من اللاعبين الاستمرار في أداء التدريبات بكل تركيز وقوة وتنفيذ المطلوب والاستعداد بجدية للفترة المقبلة، وتحدث أوسوريو مع اللاعبين عن الفترة المقبلة والمعسكر المغلق المقرر انطلاقة غدا الاثنين.

وفي نهاية الجلسة تعاهد الجميع على بذل أقصى جهد والاستعداد بجدية للموسم الجديد من أجل المنافسة على كل البطولات.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء أرتا سولار بطل جيبوتي.

مران الزمالك الزمالك أوسوريو
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