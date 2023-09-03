تشكيل برشلونة - كانسيلو وفيليكس على مقاعد البدلاء.. وعودة المدافع الجديد ولكن

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الإسباني.

وشهد الفريق الظهور الأول للثنائي البرتغالي الوافد في آخر أيام سوق الانتقالات، على مقاعد البدلاء للمرة الأولى بقميص برشلونة.

وانضم جواو فيليكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد، بينما أتى جواو كانسيلو على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي.

أيضا عاد إنيجو مارتينيز، المدافع الوافد في صفقة انتقال حر من أتلتيك بلباو، لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة، ويتواجد على مقاعد البدلاء.

فيما يستمر ظهور أوريول روميو وإلكاي جوندوجان من صفقات الصيف في التشكيل الأساسي.

وجاء تشكيل البلوجرانا كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبرتو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: أويول روميو - فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: لامين جمال - روبرت ليفاندوفسكي - جافي

البدلاء: إيناكي بينيا - جواو كانسيلو - إنيجو مارتينيز - ماركوس ألونسو - مارك كاسادو - كوتشين - فيرمين - كوبارسي - رافينيا - فيران توريس - جواو فيليكس