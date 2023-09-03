رومانو: عرض إشبيلية يعطل انتقال راموس لـ اتحاد جدة

تلقى سيرخيو راموس عرضا جديدا اليوم الأحد من نادي إشبيلية الإسباني بعقد قصير الأمد.

سيرخيو راموس النادي : لاعب حر إشبيلية

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من تقارير سعودية أشارت لاقترابه من ارتداء قميص اتحاد جدة.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورت" الإنجليزية أن عرض إشبيلية هو سبب عدم رد راموس على عرض الاتحاد بشكل نهائي.

وأشار التقرير أن راموس يخوض مفاوضات متقدمة من أجل اتخاذ قراره قريبا.

وكان راموس قد تلقى عروضا من عدة أندية تركية لكن لم يتوصل لاتفاق نهائي، أبرزها بشكتاش وجالاتاسراي.

وإذا أتم راموس عودته لإشبيلية سيرتدي قميص الفريق لأول مرة منذ 2005 بعدما تدرج في صفوفه ما يقارب 9 سنوات.

وأصبح راموس لاعبا حرا منذ رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الماضي ويحق له التوقيع لأي ناد مجانا.

وتعاقد اتحاد جدة في الصيف الجاري مع العديد من نجوم كرة القدم على رأسهم كريم بنزيمة ونجولو كانتي وفابينيو.

ويبحث اتحاد جدة عن التعاقد مع مدافع مخضرم لتعويض غياب أحمد حجازي المصاب بقطع في الرباط الصليبي.

راموس أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وصاحب الـ 37 عاما يظل بدون نادي حتى الآن بعد رحيله عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي انتهى بنهاية الموسم الماضي.

وشارك راموس مع باريس سان جيرمان في 58 مباراة خلال موسمين سجل خلالهم ستة أهداف.