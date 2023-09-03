عبد القادر: صلاح محسن طلب مني رقم 9.. وهذا هو مثلي الأعلى

تحدث أحمد عبد القادر لاعب الأهلي عن تغيير رقمه في الموسم الجديد، وطموحاته مع الفريق والمدربين الذين أثروا به خلال مسيرته مع النادي الأحمر.

وقال عبد القادر في حواره مع موقع الأهلي الرسمي: "بدأنا معسكر الإعداد بالاهتمام بالجانب البدني في المقام الأول، وهدفنا حاليًا استعادة اللياقة البدنية، ومن ثم التركيز في الجوانب الفنية، التي سنعمل عليها بكل تأكيد قبل لقاء كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري".

وأضاف "صلاح محسن طلب الحصول على رقم 9 لأنه سيلعب في مركز المهاجم، وسأرتدي رقم 11 وهو مناسب للغاية لي؛ لأنني ألعب في مركز الجناح، ومنذ أسبوع تحدث معي صلاح للحصول على رقمي الذي كنت أرتديه في الموسم الماضي ووافقت على الفور".

وواصل "الأهم بالنسبة لي مصلحة الفريق، والأمر يتعلق بفوز الأهلي بالمباريات وتحقيق الألقاب، ومشاركتي في المباريات أمر يعود لوجهة نظر الجهاز الفني، وبالتأكيد إذا لم أشارك، فإنني سوف أجتهد من أجل اللعب أساسيًا مع التدريب بقوة للظهور بأفضل مستوى".

وتابع "كل لاعبي الأهلي مميزون والمنافسة دائمًا بينهما لصالح الفريق، لأن الكل يريد الظهور في الملعب بشكل أساسي وهو ما يرفع مستوى اللاعب ويعود بالنفع على مصلحة الفريق، وطالما توجد عناصر مميزة في كل مركز، فإن هذا الأمر ينعكس بصورة إيجابية على مستوانا في كل البطولات التي نخوضها".

وأكمل عبد القادر "مثلي الأعلى بالتأكيد هو محمود الخطيب رئيس النادي، ومحمد بركات الذي أشعر أنني قريب منه للغاية. وعالميًا البلجيكي إدين هازارد حين كان في تشيلسي، وحاليًا فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد".

وأوضح "هناك مدربون أثروا في مستواي على رأسهم ياسر رجب وعصام صلاح في مرحلة الناشئين، والبرتغالي ريكاردو سواريش الذي تعامل معي بشكل رائع فنيا ونفسيا، رغم أنه لم يمكث سوى شهرين فقط مع الفريق، وكذلك بيتسو موسيماني الذي كان وراء إعطائي الفرصة للظهور مع الأهلي".

وحول علاقته مع المدرب مارسيل كولر، قال: "علاقتي معه رائعة وهو يسعى لتطوير قدراتي، وله وجهة نظر فنية، وأنا أسعى لتنفيذ جميع تعليماته، وأتمنى أن أكون عند حسن ظنه دائما".

وواصل "الأجواء في النمسا مثالية، وأنا أحب الطبيعة والمعسكر حتى الآن يسير بشكل رائع، والموسم الجديد سنكون تحت ضغوط كبيرة بعدما توجنا بـ5 ألقاب في الموسم الماضي، ولذلك نسعى بكل قوة من أجل الاستعداد للموسم الجديد، سنعمل على الفوز بأكبر عدد من الألقاب وعن نفسي أتمنى الفوز بكأس العالم للأندية".

وأكمل "مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي في 2021، شهدت الظهور الأول لي مع الفريق مع بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، وقد ساهمت في تحقيق هذه البطولة مع زملائي، وبالنسبة للمواجهة القادمة أمام اتحاد العاصمة سوف نستعد لها بكل قوة من أجل تحقيق اللقب".

وأردف "كأس العالم للأندية القادمة في مدينة جدة، ستكون ثالث مشاركة بالنسبة لي في المونديال، وسبق وتألقت في البطولتين السابقتين وسجلت هدفا أمام الهلال السعودي، وفي البطولة الأخيرة أحرزت هدفين في شباك فلامنجو البرازيلي، وأتمنى أن أسجل في البطولة القادمة عددا أكبر من الأهداف".

واستطرد "قدمنا مستوى طيبا خلال لقاء فلامنجو في المونديال السابق لكن الظروف لم تخدمنا، وتأثرنا بالطرد في آخر أوقات المباراة، تعرضنا لحالة من عدم التوفيق واللاعبين كانوا في حالة رائعة حتى الدقيقة 70، كنا قادرين على الفوز لولا بعض الظروف خلال أحداث اللقاء".

واختتم "أشكر جمهور الأهلي الذي دعمنا وساندنا بقوة في الموسم الماضي، ودائمًا عندما تتاح لهم الفرصة للحضور بشكل كامل، يكون لهم تأثير واضح في تحفيز اللاعبين للتتويج بالألقاب وتحقيق الانتصارات في المباريات الصعبة والمهمة. بالنسبة لعلاقتي مع جماهير الأهلي، فهي رائعة للغاية، وأرى ذلك بنفسي سواء في النادي أو في الشارع عندما ألتقي بهم".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة كأس السوبر الإفريقي في السعودية بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

ومن المقرر أن تقام المباراة في الـ15 من شهر سبتمبر المقبل.

وستقام المباراة في مدينة الطائف في ملعب الملك فهد.

وكان كاف وقع مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مذكرة تفاهم في وقت سابق مدتها خمس سنوات تهدف لاستضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الإفريقية والسعودية.

وتوج الأهلي بدوري الأبطال على حساب الوداد المغربي، فيما توج اتحاد العاصمة بالكونفدرالية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.