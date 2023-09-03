الأولمبي يضم ثنائي البنك الأهلي وفاركو

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 20:11

كتب : هاني العوضي

نادي الأوليمبي

أعلن نادي الأولمبي السكندري التعاقد مع محمد عبد الرحمن "لعبة" وحسن طارق في صفقة انتقال حر.

محمد أحمد لعبة

النادي : الأولمبي

حسن طارق

النادي : الأولمبي

الأولمبي

ضم الأولمبي حسن طارق صانع ألعاب فاركو السابق لمدة موسمين.

وخاض لاعب الوسط البالغ 28 عاما مباراتين فقط الموسم الماضي.

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كما ضم "لعبة" لاعب وسط البنك الأهلي لمدة موسم واحد.

ولم يخض لاعب الوسط البالغ 30 عاما أي مباراة الموسم الماضي.

وسبق أن تعاقد الفريق السكندري مع أحمد غنيم مهاجم غزل المحلة وسيراميكا كليوباترا السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

وكذلك محمد العشري مدافع الجونة السابق في صفقة انتقال حر لمدة موسمين.

ومحمود المالك مدافع سموحة لمدة موسمين.

ويقود محمد كيتا الفريق فنيا، وينافس الفريق في الدوري الدرجة الثانية ب (القسم الثالث).

الأولمبي يمتلك لقب الدوري المصري 1965-66 ولقبي كأس مصر 1933 و1934.

نادي الأولمبي محمد لعبة حسن طارق
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