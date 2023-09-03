بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي من أجل منتخب جنوب إفريقيا

غادر بيرسي تاو جناح الأهلي معسكر الإعداد المقام حاليا في النمسا اليوم الأحد.

جاء ذلك لأجل الانضمام إلى معسكر منتخب جنوب إفريقيا استعدادا لفترة توقف شهر سبتمبر الدولي.

وكان الجهاز الفني لمنتخب جنوب إفريقيا قد قرر استدعاء بيرسي تاو للقائمة النهائية خلال فترة التوقف الدولي.

وينتظم فريق الأهلي في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

وتواجد بيرسي تاو لاعب الأهلي في قائمة جنوب إفريقيا النهائية لوديتي ناميبيا والكونغو الديموقراطية.

ويلتقي منتخب جنوب إفريقيا وديا مع ناميبيا يوم 9 سبتمبر والكونغو الديموقراطية يوم 12 سبتمبر المقبل.

ويستعد المنتخب المُلقب بالأولاد للمشاركة في أمم إفريقيا يناير 2024 والتي تأهل لها مبكرا.

وتواجد 7 لاعبين من فريق صنداونز الجنوب إفريقي، كما تضم 6 لاعبين محترفين من بينهما 5 في أوروبا.

وجاءت قائمة البافانا بافانا:

حراسة المرمى: رونين ويليامز (صنداونز) – فيلي موثا (أمازولو) – ريكاردو جوس (سوبرسبورت).

الدفاع: سيدي موبي (سيكوكين) – ثابيو مونياني (أورلاند بيراتس) – جرانت كينانا (صنداونز) – نكوسيناثي سيبسي (أورلاندو) – أوبيري موديبا (صنداونز) – سياندا زولو (سبور سبورت) – موثيبي مفالا (صنداونز) – إينوسينت مايلا (أورلاندو بيراتس).

الوسط: لوك لو روا (فولاندم الهولندي) – ثيبو موكوينا (صنداونز) – جرانت مارجيمان (سبور سبورت) – باتهوسي أوباس (صنداونز).

الهجوم: ماهيلي مايابيلا (أريس ليماسول القبرصي) – ثيبما زواني (صنداونز) – كوباميلو كوديسانج (مورينينسي البرتغالي) – بيرسي تاو (الأهلي) – زاخيلي لاباسا (أورلاندو بيراتس) – ليلي فوستر (بيرنلي الإنجليزي) – ليبو موثيبا (ستراسبورج الفرنسي) – مونابيلي سالينج (أورلاند بيراتس).

وتواجد بيرسي تاو في تشكيل جنوب إفريقيا الأساسي في آخر 3 مباريات وصنع هدفين ضد ليبيريا والمغرب في تصفيات أمم إفريقيا 2023.