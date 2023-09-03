انتهت كرة طائرة - مصر (3) 25-10 (0) بوروندي.. مباراة افتتاح بطولة إفريقيا

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 20:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر رجال - كرة طائرة

انطلقت مراسم افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة 2023 المقامة في مصر.

وتبدأ البطولة بمباراة الافتتاح بين مصر وبوروندي.

وإليكم مجموعات البطولة:

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المجموعة الأولى: مصر - بوروندي - الجزائر

المجموعة الثانية: تونس - مالي - تنزانيا - تشاد

المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - غانا - ليبيا

المجموعة الرابعة: المغرب - رواندا - السنغال - جامبيا

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نهاية الشوط الثالث والمباراة: مصر 25-10 بوروندي

22-7

10-2

التفوق مستمر في الشوط الثالث.. 7-1

نهاية الشوط الثاني: مصر 25-8 بوروندي

21-6

13-5

11-5

5-3 لصالح مصر

1-1

نهاية الشوط الأول: مصر 25-11 بوروندي

24-11

22-11

20-9

16-6

15-5

11-4

تفوق مصري مبكر 10-4

بداية المباراة

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منتخب مصر كرة طائرة بطولة إفريقيا للكرة الطائرة
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