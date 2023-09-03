انتهت كرة طائرة - مصر (3) 25-10 (0) بوروندي.. مباراة افتتاح بطولة إفريقيا
الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 20:08
كتب : FilGoal
انطلقت مراسم افتتاح بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة 2023 المقامة في مصر.
وتبدأ البطولة بمباراة الافتتاح بين مصر وبوروندي.
وإليكم مجموعات البطولة:
المجموعة الأولى: مصر - بوروندي - الجزائر
المجموعة الثانية: تونس - مالي - تنزانيا - تشاد
المجموعة الثالثة: الكاميرون - كينيا - غانا - ليبيا
المجموعة الرابعة: المغرب - رواندا - السنغال - جامبيا
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نهاية الشوط الثالث والمباراة: مصر 25-10 بوروندي
22-7
10-2
التفوق مستمر في الشوط الثالث.. 7-1
نهاية الشوط الثاني: مصر 25-8 بوروندي
21-6
13-5
11-5
5-3 لصالح مصر
1-1
نهاية الشوط الأول: مصر 25-11 بوروندي
24-11
22-11
20-9
16-6
15-5
11-4
تفوق مصري مبكر 10-4
بداية المباراة
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