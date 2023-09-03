كرة سلة - خسارة أمريكا رغم التأهل.. وإسبانيا حامل اللقب تودع

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 19:16

كتب : محمد سمير

إسبانيا ضد كندا - كرة سلة

ودع منتخب إسبانيا حامل لقب كأس العالم لكرة السلة، منافسات النسخة الحالية من الدور الثاني.

وفشل الماتادور الإسباني في التأهل إلى ربع النهائي بعد احتلال المركز الثالث عقب الخسارة أمام كندا في ختام مباريات ذلك الدور.

وتغلب منتخب كندا على إسبانيا بنتيجة 88-85 ليحسم المنتخب الكندي بطاقة التأهل رفقة لاتفيا.

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وكان منتخب لاتفيا قد حقق المفاجأة بالفوز على إسبانيا أول أمس الجمعة في افتتاح مباريات الدور الثاني.

وتصدر منتخب كندا المجموعة برصيد 9 نقاط بينما منتخب لاتفيا في المركز الثاني بنفس عدد النقاط.

وفي نفس الدور، واصل منتخب ليتوانيا تألقه وتغلب على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 110-104.

وتأهلت ليتوانيا إلى ربع النهائي بالعلامة الكاملة دون خسارة أي مباراة حتى الآن في النسخة الحالية.

أما منتخب أمريكا فتأهل بالرغم من الخسارة بصفته ثاني المجموعة.

بينما انتقل منتخب إسبانيا بتلك النتيجة إلى الملحق العالمي للتأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

وجاءت مباريات ربع نهائي كأس العالم كالآتي:

5 سبتمبر

إيطاليا × الولايات المتحدة الأمريكية

ليتوانيا × صربيا

6 سبتمبر

ألمانيا × لاتفيا

كندا × سلوفينيا

باريس 2024

حتى الآن حسمت ستة منتخبات تأهلها إلى أولمبياد باريس 2024 ويتبقى مقعدان من خلال كأس العالم الجاري.

وتأهلت فرنسا بصفتها حامل اللقب بالإضافة لكل من جنوب السودان وكندا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأستراليا.

ويتبقى من خلال كأس العالم الثنائي الأوروبي صاحب الترتيب الأفضل ليتم حسم ثمانية مقاعد.

أما المقاعد الأربعة المتبقية فسيتنافس عليها 24 منتخبا بينهم مصر عن طريق الملحق العالمي.

وسيتم تقسيم الـ24 منتخبا على أربع دورات تضم كل منهم 6 منتخبات ويتأهل من كل دورة منتخب إلى الأولمبياد.

وحتى الآن تلك هي المنتخبات التي حسمت تواجدها في الملحق العالمي:

مصر - بورتوريكو - نيوزلاندا - إسبانيا - مونتينجرو - البرازيل - جمهورية الدومنيكان - اليونان - جورجيا - فنلندا - لبنان - الفلبين - المكسيك - أنجولا - كوت ديفوار - الكاميرون - الباهاماس - البحرين - بولندا - كرواتيا.

كرة سلة كأس العالم إسبانيا
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