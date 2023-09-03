بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخطف تعادلا متأخرا جديدا أمام كولن

خطف إينتراخت فرانكفورت نقطة تعادل جديدة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أمام كولن في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في هجوم فرانكفورت ومن خلفه دينا إبيمبي وماريو جوتزه.

وتحصل كولن على ركلة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الأول حوّلها فلوريان كاينز في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تحصّل النمساوي ديان لوبيشيتش على بطاقة صفراء بعد عرقلة مرموش.

شوط أول انتهى بتأخر فرانكفورت أمام جماهيره بهدف دون رد.

في الدقيقة 53 أهدر مرموش بغرابة فرصة التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وأبعدها الحارس لركنية.

وتحصّل مرموش في الدقيقة 64 على بطاقة صفراء، بعدما تدخل عليه مدافع كولن دون أن يحتسب الحكم خطأ لصالحه ثم تدخل المهاجم المصري على لاعب آخر للاستعادة الكرة فاحتسب الحكم خطأ ضده وأشهر في وجهه بطاقة صفراء، ما تسبب في اعتراضه والجهاز الفني لفريقه.

بعد 3 دقائق قرر المدير الفني سحب مرموش من أرض الملعب ودفع بـ يسيك نجانكام في ثاني تغييرات فرانكفورت.

وفي الدقيقة 87 سدد البديل الفرنسي نيلس نوكونكو كرة أرضية قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورفع فرانكفورت رصيده لـ 5 نقاط بفوز وتعادلين في المركز التاسع.

بينما حصد كولن أول نقطة له الموسم الجاري بعد هزيمتين.

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