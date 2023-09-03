بمشاركة مرموش.. فرانكفورت يخطف تعادلا متأخرا جديدا أمام كولن

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 19:05

كتب : FilGoal

عمر مرموش

خطف إينتراخت فرانكفورت نقطة تعادل جديدة في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء أمام كولن في الجولة الثالثة من الدوري الألماني.

وشارك عمر مرموش أساسيا في هجوم فرانكفورت ومن خلفه دينا إبيمبي وماريو جوتزه.

وتحصل كولن على ركلة جزاء في الدقيقة 42 من الشوط الأول حوّلها فلوريان كاينز في الشباك.

أخبار متعلقة:
تشكيل فرانكفورت - مرموش أساسي أمام كولن قرعة دوري المؤتمر الأوروبي - مجموعتان متوازنتان لـ مرموش وعمر فايد بمشاركة مرموش.. فرانكفورت إلى دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي مرموش يسجل ويخطف تعادلا قاتلا لـ فرانكفورت من ملعب ماينز

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول تحصّل النمساوي ديان لوبيشيتش على بطاقة صفراء بعد عرقلة مرموش.

شوط أول انتهى بتأخر فرانكفورت أمام جماهيره بهدف دون رد.

Image

في الدقيقة 53 أهدر مرموش بغرابة فرصة التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وأبعدها الحارس لركنية.

وتحصّل مرموش في الدقيقة 64 على بطاقة صفراء، بعدما تدخل عليه مدافع كولن دون أن يحتسب الحكم خطأ لصالحه ثم تدخل المهاجم المصري على لاعب آخر للاستعادة الكرة فاحتسب الحكم خطأ ضده وأشهر في وجهه بطاقة صفراء، ما تسبب في اعتراضه والجهاز الفني لفريقه.

بعد 3 دقائق قرر المدير الفني سحب مرموش من أرض الملعب ودفع بـ يسيك نجانكام في ثاني تغييرات فرانكفورت.

وفي الدقيقة 87 سدد البديل الفرنسي نيلس نوكونكو كرة أرضية قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت الشباك.

ورفع فرانكفورت رصيده لـ 5 نقاط بفوز وتعادلين في المركز التاسع.

بينما حصد كولن أول نقطة له الموسم الجاري بعد هزيمتين.

فرانكفورت عمر مرموش كولن الدوري الألماني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - كانسيلو وفيليكس على مقاعد البدلاء.. وعودة المدافع الجديد ولكن إثارة الوقت الضائع والـ+101 دقيقة.. فوز قاتل لـ أرسنال على يونايتد بقذيفة رايس ورائعة جيسوس كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3)-(1) يونايتد.. فوز المدفعجية مباراة كلوب الـ 300.. صلاح يسجل في انتصار ليفربول على أستون فيلا بثلاثية لا يتوقف على أنفيلد.. صلاح يهز شباك أستون فيلا ويقترب من معادلة رقمه القياسي
أخر الأخبار
قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية 14 دقيقة | الكرة المصرية
مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني 31 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - كانسيلو وفيليكس على مقاعد البدلاء.. وعودة المدافع الجديد ولكن 40 دقيقة | الدوري الإسباني
إثارة الوقت الضائع والـ+101 دقيقة.. فوز قاتل لـ أرسنال على يونايتد بقذيفة رايس ورائعة جيسوس 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رومانو: عرض إشبيلية يعطل انتقال راموس لـ اتحاد جدة ساعة | ميركاتو
عبد القادر: صلاح محسن طلب مني رقم 9.. وهذا هو مثلي الأعلى ساعة | الدوري المصري
الأولمبي يضم ثنائي البنك الأهلي وفاركو ساعة | الدرجة الثانية
بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي من أجل منتخب جنوب إفريقيا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي