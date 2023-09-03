خبر في الجول - هداف الدرجة الثانية يتمم اتفاقه مع غزل المحلة

يقترب رجب مارو مهاجم لافيينا من الانضمام لصفوف غزل المحلة.

هداف دوري الدرجة الثانية برصيد 16 هدفا الموسم الماضي كان على أعتاب المصري سابقا لكن الصفقة لم تتم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب أتم اتفاقه بالانتقال لصفوف غزل المحلة بعقد يمتد لـ 4 مواسم.

ووضع نادي لافيينا بندا بالحصول على 15% من نسبة إعادة البيع مستقبلا.

ويقيم غزل المحلة معسكرا في القاهرة استعدادا للمشاركة في دوري المحترفين الموسم المقبل.

وضمت قائمة الفريق لمعسكر القاهرة: عمرو شعبان - محمود الحضري - أحمد فوزي - أحمد طارق - محمود مسعد - محمود علاء - محمد أبو الحمد - علي بسيوني - عموري - الشاذلي - محمد حجازي - محمود غالي - أحمد النادري - محمد جابر - رجب جمال - يوسف خليل - يوسف بيبو - محمد السوداني - أحمد حجي - أحمد أوشا - مجدي صبري - عبده يحيي - أسامة خليل - أحمد مجدي - خالد الأخميمي - شيكو محارب - حسام حسن.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي غزل المحلة، صورة الخطاب المرسل إلى اتحاد الكرة، والذي يطالب النادي فيه بسرعة تحديد مواعيد مباريات دوري المحترفين، وإمكانية عدد حضور الجماهير.

كان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أجرى قرعة مباريت دوري المحترفين بالفعل، لكن دون إعلان مواعيد المباريات التي أعلنوا إصدارها في وقت لاحق.