مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول محتوى خطاب المحكمة الرياضية بشأن أزمة بوطيب

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 18:24

كتب : إبراهيم رمضان

خالد بوطيب - الزمالك - المقاصة

تلقى الزمالك إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق.

خالد بوطيب

النادي : لو هافر

الزمالك

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "تلقينا إخطارا من المحكمة الرياضية الدولية بضرورة سداد مبلغ 25 ألف فرانك سويسري كرسوم إضافية في قضية المغربي خالد بو طيب مهاجم الفريق السابق قبل يوم 15 سبتمبر الجاري".

وأوضح "في حال عدم سداد الزمالك لهذا المبلغ قبل الموعد المحدد، سيتم رفض الاستئناف الذي تقدم به النادي في وقت سابق، بسبب الحكم الصادر للاعب وسيكون النادي مطالبا وقتها بسداد حوالي 2 مليون و680 ألف يورو للاعب".

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب خبر في الجول - الزمالك يرسل المحامي الإيطالي لحضور جلسة قضية خالد بوطيب خبر في الجول – المحكمة الرياضية تحدد موعد النظر في طعن الزمالك على غرامة بوطيب أمير مرتضى ينفي حصول خالد بوطيب على حكم ضد الزمالك

وكان الزمالك قد فسخ عقد بوطيب في 2020.

وسجل المغربي الدولي 4 أهداف في 16 مشاركة مع الزمالك.

وتستند دعوى بوطيب ضد الزمالك على كون الفسخ قد أتى بدون وجه حق، ليصل إجمالي المبلغ الذي يطالب به إلى قرابة 3 مليون يورو، وهي بقية قيمة عقده إلى جانب المستحقات المتأخرة.

من جهة أخرى تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم إخطارا من الاتحاد الدولي "فيفا" يفيد بإيقاف قيد الزمالك بسبب حقوق رعاية مستحقة خاصة بصفقة سامسون أكينيولا.

وقال رئيس نادي ليون 36 النيجيري لـ FilGoal.com: "لم يتواصل معنا أحد من الزمالك من أجل سداد المبالغ المستحقة لنا من رعاية سامسون أكينيولا".

وكشف ليامدي "المبلغ المستحق لنا هو ما يقرب من 11 ألف دولار وحصلنا على حكم نهائي ضد الزمالك".

واختتم تصريحاته "لا يمكن للزمالك الاستئناف على الحكم الصادر، ولا يوجد تاريخ محدد للسداد فقط سيتم رفع عقوبة إيقاف القيد فور التسديد".

وتنتهي الأزمة تلقائيا عند سداد الزمالك المبلغ المستحق لصالح ليون 36 النيجيري.

وكان سامسون قد بدأ مسيرته خلال المشاركة مع فريق ليون 36 النيجيري.

وتعاقد الزمالك مع سامسون من فريق كاراكاس الفنزويلي في سبتمبر من العام الماضي.

وخاض سامسون 15 مباراة مع الزمالك منذ انتقاله للفريق وساهم في تسجيل هدف وصناعة آخر.

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد خلال فترة الانتقالات الحالية مرتين من قبل.

ويعتبر ذلك الإخطار والخاص بحقوق رعاية سامسون هو الثالث من نوعه من فيفا إلى الاتحاد المصري لإيقاف القيد عن الزمالك.

إذ كانت الأولى في بداية شهر يوليو الماضي والخاصة بمستحقات نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في صفقة انتقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق.

وعلم FilGoal.com أن مبلغ الغرامة المستحق يبلغ 1.5 مليون يورو.

أما في نهاية شهر يوليو فتعرض الزمالك لإيقاف القيد مجددا بسبب عدم دفع مستحقات بنيامين أتشيمبونج مهاجم الفريق السابق.

وتبلغ مستحقات أتشيمبونج ما يقارب من 250 ألف دولار.

وتنتهي أزمة إيقاف قيد الزمالك فور سداده للمبالغ المستحقة.

خالد بوطيب الزمالك
نرشح لكم
قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني عبد القادر: صلاح محسن طلب مني رقم 9.. وهذا هو مثلي الأعلى بيرسي تاو يغادر معسكر الأهلي من أجل منتخب جنوب إفريقيا في خطاب رسمي.. غزل المحلة يستعجل اتحاد الكرة لإعلان جدول دوري المحترفين المندوه يكشف موقفه من قائمة حسين لبيب في انتخابات الزمالك.. وكيفية حل أزمات القيد خبر في الجول – منافسا المصري.. زد يدخل مفاوضات ضم العش من المحلة خبر في الجول - الجونة يتمم اتفاقه مع موكا لاعب لافيينا
أخر الأخبار
حوار نيمار – عن الجحيم مع ميسي في سان جيرمان.. والتشابه مع زيكو والدوري السعودي 6 دقيقة | أمريكا
كرة طائرة - ضربة البداية.. مصر تسحق بوروندي في افتتاح بطولة أمم إفريقيا 19 دقيقة | كرة طائرة
مباشر الدوري الإسباني - أوساسونا (0)-(0) برشلونة.. القائم يبعد الأول 29 دقيقة | الدوري الإسباني
أرتيتا: رايس كان مذهلا أمام يونايتد.. وموقف هافرتز يذكرني بما فعلته مع زوجتي 33 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تين هاج: كنا نستحق الفوز على أرسنال.. والهدف الثاني لا يمكن احتسابه 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قاعدة جديدة في دوري الجمهورية.. لا تعادل وركلات ترجيح على الطريقة الأمريكية ساعة | الكرة المصرية
مران الزمالك - راحة لسداسي المنتخب.. وظهور نجل محمد عبد العني ساعة | الدوري المصري
تشكيل برشلونة - كانسيلو وفيليكس على مقاعد البدلاء.. وعودة المدافع الجديد ولكن ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 2 قرعة الدوري الإفريقي - الأهلي يواجه سيمبا التنزاني.. وصنداونز في طريق نصف النهائي 3 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية 4 خبر في الجول - تحطيم زجاج و22 غرزة.. تفاصيل أزمة جديدة بين سموحة وأجايي