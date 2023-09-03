كرة يد - الأهلي يعلن تجديد عقد عبد الرحمن حميد

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 18:15

كتب : FilGoal

عبد الرحمن حميد

أعلن النادي الأهلي عن تجديد عقد عبد الرحمن حميد حارس مرمى فريق كرة اليد لمدة 4 سنوات.

جاء ذلك وفقا لما ذكره النادي الأحمر في صفحته الرسمية لكرة اليد عبر فيسبوك.

وكان حميد قد كشف في يوليو الماضي عن تجديد تعاقده مع ناديه، عبر تصريحاته لإذاعة أون سبورت حين قال: "جددت تعاقدي مع الأهلي حتى 2027".

وأضاف "بعد إصابتي مباشرة أبلغتني إدارة الأهلي بتجديد العقد كما اتفقنا قبل الإصابة".

وتعرض حميد للإصابة في الرباط الصليبي خلال مباراة نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك.

وعن إمكانية مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" قال: حميد: "أتمنى اللحاق بالبطولة والمشاركة في مبارياتها".

وتقام نسخة 2023 من مونديال أندية اليد في المملكة العربية السعودية خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأصيب حميد في نصف نهائي كأس مصر أمام الزمالك، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي 27-25 وتأهله إلى النهائي.

وتألق عبد الرحمن حميد حارس مرمى الأهلي في أخر دقائق الشوط الأول وتصدى لرميتين جزائيتين متتاليتين كما تصدى لتسديدة قوية لأحمد الأحمر مع نهاية الشوط.

وشهدت الدقيقة السادسة من الشوط الثاني خروج حميد باكيا من ملعب المباراة بسبب الإصابة.

وحميد هو ثالث لاعب من فريق الأهلي لكرة اليد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي، بعد محمد لاشين في أغسطس الماضي، وسيف هاني "فوكس" في أكتوبر.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك في نهائي الدوري الماضي بنتيجة 24-21 ليتوج الأحمر باللقب الغائب عنهم منذ 2018.

ونجح الأهلي في تحقيق الثنائية المحلية بعد التتويج بالكأس على حساب سبورتنج بنتيجة 32-30.

وجمع الأهلي الثنائية المحلية للمرة الأولى منذ 2014.

أما على الصعيد القاري بعد إصابة الحارس، توج الأهلي بكأس السوبر الإفريقي على حساب الزمالك، وخسر نهائي كأس الكؤوس الإفريقية أمام الفريق الأبيض.

كرة يد عبد الرحمن حميد الأهلي كرة يد
نرشح لكم
كرة يد - بـ 10 لاعبين فقط.. الزمالك يهزم المعادي في أولى المباريات تحت العقوبة كرة يد - محسن رمضان مستمر مع الأهلي يد - مدرب الزمالك يكشف مشاكل الفريق في البطولة العربية.. وشكر للجماهير في السعودية كرة يد - الكشف عن اختيار الزمالك لمواجهة النور في السوبر المصري السعودي كرة يد - الأهلي يعلن تجديد تعاقد المحترفة دونجو كمارا كرة يد - لأول مرة في الإمارات..الاتحاد المصري يعلن موعد السوبر المصري كرة يد - بمشاركة الأهلي والزمالك.. الكشف عن قرعة دوري أبطال إفريقيا التمرين مع مين.. تحدي ريد بُل مع يحيى الدرع
أخر الأخبار
كلوب: الضجة حول صلاح لم تغير شيئا.. لم أملك أي شكوك حول التزامه مع ليفربول 5 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مشجع لـ تشيلسي يطالب بإبعاد تياجو سيلفا.. والمدافع يرد بشرح تكتيك الفريق 13 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - هداف الدرجة الثانية يتمم اتفاقه مع غزل المحلة 15 دقيقة | الدرجة الثانية
سوبوسلاي: صلاح يريد البقاء في ليفربول.. والفريق بحاجة للاعب مثله 17 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب إنيمبا لـ في الجول: الدوري الإفريقي سيضعنا على الخريطة.. الوداد يملك الخبرة ولكن 24 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر من الزمالك يوضح لـ في الجول محتوى خطاب المحكمة الرياضية بشأن أزمة بوطيب 37 دقيقة | الكرة المصرية
كرة يد - الأهلي يعلن تجديد عقد عبد الرحمن حميد 46 دقيقة | كرة يد
مباشر الدوري الإنجليزي - أرسنال (1)-(1) يونايتد.. جووووول أوديجارد والتعادل 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الزمالك (30)-(31) الكويت.. خسارة الأبيض 2 الرياضية: صلاح يضع شرطين للانتقال من ليفربول إلى الاتحاد.. وقرار من النادي الإنجليزي 3 كلوب يتحدث عن مستقبل محمد صلاح مع ليفربول 4 عكاظ: الاتحاد يحسم صفقة صلاح.. وموعد وصوله لـ السعودية