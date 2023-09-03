مباراة كلوب الـ 300.. صلاح يسجل في انتصار ليفربول على أستون فيلا بثلاثية

واصل محمد صلاح مساهماته في أهداف ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم للمرة الرابعة على التوالي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

وتغلب ليفربول على أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي في المباراة رقم 300 ليورجن كلوب بالمسابقة.

وتولى كلوب قيادة ليفربول في أكتوبر 2015.

وساهم صلاح بهدف في كل مباراة خلال المباريات الأربعة التي خاضها ليفربول في الدوري.

ورفع ليفربول رصيده إلى 10 نقاط ليتقاسم وصافة الترتيب مع توتنام.

وعقب تعادل ليفربول مع تشيلسي في الجولة الافتتاحية، نجح ليفربول في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية أمام بورنموث ونيوكاسل وأستون فيلا.

وصف المباراة

بدأ اللقاء سريعا بهدف مبكر لصالح أصحاب الأرض عن طريق دومينيك سوبوسلاي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة.

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وظهرت سيطرة ليفربول على الكرة بعد التقدم المبكر مع تفكك دفاعات أستون فيلا.

واضطر يوناي إيمري المدير الفني لفريق أستون فيلا في إجراء تبديل اضطراري بالدقيقة 19 بخروج دييجو كارلوس للإصابة ومشاركة ليون بايلي بدلا منه.

وعزز ليفربول تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 22 عن طريق ماتي كاش بالخطأ في مرماه.

وكان صلاح قد مرر الكرة إلى نونيز الذي سددها قوية لترتد من القائم ويفشل كاش في تشتيتها لتسكن شباك إيمليانو مارتينيز.

وأضاع جويل ماتيب ثالث أهداف ليفربول برأسية في الدقيقة 27 بعد عرضية رائعة من أرنولد.

وحرمت العارضة تسجيل نونيز لثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 39.

ومع بداية الشوط الثاني، أنقذ أليسون بيكر هدفا محققا في الدقيقة 48 بعد رأسية رائعة من كاش مدافع أستون فيلا.

وبعد أقل من دقيقة رفض نونيز هدية من محمد صلاح ليسدد خارج المرمى الخالي.

ونجح صلاح في تسجيل ثالث أهداف ليفربول في الدقيقة 55 بعد متابعة رأسية نونيز داخل شباك أستون فيلا.

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Goal!



Liverpool go 3-0 up!



The Egyptian King arrives at the back post! ❤️#beINPL #LIVAVL 🔴🦁 pic.twitter.com/iu3umT9iJ3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) September 3, 2023

ودفع يورجن كلوب بالثلاثي جوتا وجاكبو وإليوت بدلا من لويس دياز ونونيز وجونز.

وكاد صلاح أن يسجل ثاني أهدافه في الدقيقة 74 ولكن جاءت التسديدة أعلى العارضة.

وهدأ اللقاء في الربع ساعة الأخيرة بعد حسم ليفربول النقاط الثلاثة.

مساهمات صلاح

واصل صلاح مساهمته في أهداف ليفربول للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري هذا الموسم.

وافتتح صلاح الموسم بصناعة هدف ليفربول أمام تشيلسي، قبل أن يسجل ضد بورنموث في الجولة الثانية.

بينما في الجولة الثالثة نجح صلاح في صناعة هدف فوز ليفربول ضد نيوكاسل، قبل أن يسجل ثاني أهدافه هذا الموسم أمام أستون فيلا.

وحقق صلاح رقما مميزا بالمساهمة في هدف واحد على الأقل بآخر عشر مباريات خاضهم الفريق في الدوري.

إذ نجح صلاح في تسجيل خمسة أهداف وصناعة 7 آخرين في آخر 10 مباريات خاضهم اللاعب.