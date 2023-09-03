جازيتا: بوجبا على رادار قطبي جدة

الأحد، 03 سبتمبر 2023 - 17:43

كتب : FilGoal

بول بوجبا - يوفنتوس

ذكرت جريدة لاجازيتا ديلو سبورت أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط يوفنتوس على رادار قطبي جدة، الأهلي والاتحاد.

وأفاد تقرير الجريدة الإيطالية بأن بوجبا قد يغادر الدوري الإيطالي نحو الدوري السعودي هذا الصيف.

وأضاف التقرير أنه بالرغم من حديث بوجبا حول رغبته في الاستمرار مع يوفنتوس لتحقيق البطولات غير أنه مرشح للانتقال لأهلي جدة أو اتحاد جدة قبل نهاية فترة الانتقالات بالسعودية.

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وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في السعودية يوم 7 سبتمبر الجاري.

الشهر الماضي، أوضحت لاجازيتا أن أهلي جدة رفع عرضه لبول بوجبا كي يقنعه بالانتقال للدوري السعودي خلال الصيف الجاري.

وحسبما ذكرت الصحيفة الإيطالية في تقرير لها فإن النادي السعودي كان عرضه لبوجبا هو الحصول على 100 مليون يورو خلال ثلاث سنوات.

وأوضح التقرير أن الأهلي رفع عرضه ليصل لـ150 مليون يورو خلال المدة ذاتها التي تصل لثلاث سنوات.

وأشارت لاجازيتا إلى أن يوفنتوس قد يرغب في بيع بوجبا مقابل 10 مليون يورو ليقلل من حجم إنفاقه في ظل حصوله على راتب سنوي يقدر بـ8 ملايين يورو.

وكان بوجبا زار السعودية قبل عدة أيام وذكر الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا أن اتحاد جدة هو الفريق الذي يرغب في ضم اللاعب الفرنسي.

ورغم ذلك تم التأكيد أن بوجبا زار السعودية لأسباب شخصية فقط.

وكانت لا جازيتا ذكرت قبل عدة أسابيع أن بوجبا يرفض الانتقال للسعودية حاليا ويرغب في إثبات نفسه مع يوفنتوس.

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